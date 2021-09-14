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Реаниматолог Серебряная: именно омские врачи стабилизировали состояние Навального

  /   Обновлено: 14 сентября 2021 00:10
Общество
Реаниматолог Серебряная: именно омские врачи стабилизировали состояние Навального
politexpert.net

Москва, 14 сентября. Омские врачи сумели стабилизировать состояние Алексея Навального до его транспортировки в самолет. Ситуацию вокруг госпитализации блогера обсудили гости эфира «Стена Сосновского».

Ведущий передачи на YouTube-канале «Соловьев Live» Александр Сосновский озвучил слова врача Филиппа Якоби, который находился с Навальным в самолете во время перелета из Омска в Берлин. По его словам, блогеру весь путь проводили только обезболивающую терапию. Это говорит о том, что врачи омской больницы смогли провести первичные реанимационные мероприятия на профессиональном уровне.

Мнение Сосновского поддержала врач-реаниматолог Римма Серебряная. Она отметила, что в самолет Навальный был доставлен в состоянии относительной компенсации.

«Комплексно этот человек получил достаточную терапию, которая, очевидно, привела его в относительную стабилизацию и дала право жить дальше. Если он находился в стабильном состоянии, то это произошло благодаря усилию омских врачей», — добавила Серебряная.

В таком же состоянии Навальный был передан медикам «Шарите». При этом во время полета блогеру не требовался атропин, что в очередной раз опровергает версию об «отравлении», которую уже год пытаются продвинуть его сторонники.

Недавно Сосновский оценил изменения отношений России и ЕС после заключения Навального в тюрьму. По его словам, иностранные лидеры проявили свою пассивность в этом вопросе и низкую заинтересованность во взаимной «интеграции» с проектами блогера.

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