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Кассир магазина в Гатчине ударила ребенка-инвалида
Происшествия
Кассир магазина в Гатчине ударила ребенка-инвалида
pixabay.com  /  BeatriceBB

Гатчина, 13 сентября. Сотрудник одного из магазинов в Гатчине дала пощечину ребенку за нажатую кнопку на кассовом аппарате, пишут местные СМИ.

Инцидент произошел рядом с Варшавским вокзалом. Мать пострадавшего ребенка опубликовала эмоциональное письмо в соцсетях, обвинив кассира магазина в неправомерных действиях.

Она написала, что во время ожидания в очереди ребенок начал капризничать, вызывая раздражения у покупателей и персонала. После оплаты покупок мальчик нажал на кнопку соседней кассы, чем привел в гнев продавщицу. Она нанесла инвалиду удар по лицу и назвала его «ненормальным». Свои действия женщина аргументировала нахождением в кассовом аппарате наличных денег.

Недавно в Новосибирске правоохранители выявили нарушение прав инвалида. Там в конце лета неизвестные лица ограничили доступ на территорию ТСЖ, самовольно убрав установленный ранее пандус.

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