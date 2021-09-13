Посвященный пандемии международный саммит намечен на 22 сентября

Вашингтон, 13 сентября. Международный саммит, посвященный проблеме пандемии, запланирован на 22 сентября. Такую информацию приводит издание The Washington Post.

Согласно информации издания, во время саммита выступит президент Соединенных Штатов Джо Байден. Он обратится к главам правительств, стран и международных организаций, лидерам благотворительных, неправительственных организаций с призывом скоординировать силы для победы над пандемией коронавируса.

«Участники огласят конкретные действия и поставят перед собой амбициозные цели, необходимые для достижения этой задачи, а также для подготовки мира к будущим угрозам безопасности здравоохранения», — отметили в WP со ссылкой на сообщение Белого дома.

Мир вышел на плато по заболеваемости COVID-19. Ежедневно регистрируется до 4,5 миллиона новых случаев заражения. Тем не менее в регионах государств наблюдается разная ситуация с пандемией, рассказала эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове.