Новая промзона в Выборгском районе даст Петербургу 1,5 тысячи рабочих мест

Санкт-Петербург, 13 сентября. Новая промышленная зона на Парнасе даст Санкт-Петербургу не только 1,5 тысячи рабочих мест, но и внесет огромный вклад в развитие всей отрасли России.

Правительство Петербурга и губернатор Александр Беглов одобрили проект планировки участка в Выборгском районе. Экономист, представитель движения гражданских инициатив Владимир Соловейчик объяснил важность создания этой промзоны, приведя в пример сразу несколько аспектов, передают «Невские Новости».

Санкт-Петербург на протяжении столетий был промышленным центром страны, он должен сохранить за собой этот статус. Специалист обратил внимание, что в городе находится большое количество образовательных учреждений, которые готовят профессионалов в разных областях. Большое значение имеет и географическое расположение Северной столицы.

«После того, как прибалтийские порты в ходе отделения в 1991 году стали для нас иностранными, единственная крупная гавань на Балтике — это наш город, потому что Калининград по суше для России недосягаем», — пояснил Соловейчик.

Санкт-Петербург также является крупным логистическим центром, изделия промышленности доставляют по всей стране сразу несколькими путями. Ленинградская область дает сырье для пищевой промышленности.

Президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств Ленинградской области и Санкт-Петербурга Михаил Шконда ранее дал совет начинающим фермерам. Он порекомендовал бизнесменам четко определиться, что они будут продавать.