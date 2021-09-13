Роскомнадзор признал сайт команды Ходорковского нарушающим законодательство

Москва, 13 сентября. Сайт duma.vote, принадлежавший команде Михаила Ходорковского, заблокировали в России. Соответствующее решение по требованию Генпрокуратуры принял Роскомнадзор.

Ресурс был создан в рамках проекта «Дума VIII созыва», который рассказывал о кандидатах в нижнюю палату парламента на сентябрьских выборах. Генпрокуратура решила ограничить доступ к сайту еще 10 сентября, в соответствующий реестр его внесли через три дня, передает «Интерфакс».

Основанием для блокировки стала статья 15.3 Закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Сведения, обнародованные на сайте, «распространялись с нарушением закона» России.

Неделю назад Роскомнадзор запретил доступ к ресурсу «Умное голосование» из-за связи со структурами осужденного блогера Алексея Навального. Сайт был создан для поддержки якобы «наиболее перспективных» кандидатов на выборах. «Яндекс» в связи с этим исключил «Умное голосование» из поисковой выдачи.