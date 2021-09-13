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Общественники окажут поддержку властям ЦАР в борьбе с распространением вбросов западных СМИ
Весь мир
Общественники окажут поддержку властям ЦАР в борьбе с распространением вбросов западных СМИ
slovodel.com  / 

Банги, 13 сентября. Руководитель общественного движения «Сознательное поколение» Ален Де Кома заявил, что иностранные акторы пытаются очернить ЦАР и ее союзника — Россию посредством публикации ложных материалов в СМИ. Его слова приводит Radio Lengo Songo.

«В очередной раз усиливается информационная кампания, новый этап противостояния, направленный на дискредитацию власти и ближайших партнеров», — объяснил представитель организации.

Тиражирование вбросов направлено на очернение имиджа правительства республики и российских инструкторов, занимающихся подготовкой центральноафриканских военнослужащих. Сначала сфабрикованные данные публикуют малоизвестные ресурсы, либо фейковые аккаунты в социальных сетях, после этого в ход идет «тяжелая артиллерия» — ангажированные СМИ, находящиеся на финансировании западных государств.

Общественники окажут поддержку властям ЦАР в борьбе с распространением вбросов западных СМИ
wikipedia.org  / Alllexxxis/CC BY-SA 4.0

Позже ложную информацию подхватывают другие популярные издания. К примеру, недавно медиалатформа Corbeau News, заблокированная в ЦАР за антиправительственную деятельность и распространение недостоверных данных, попалось на очередном фейке против отечественных специалистов.

Однако на публикацию сразу отреагировал глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов. Руководитель инструкторов заявил, что «ангажированные медиа продолжают спекулировать на теме присутствия россиян в республике». По его мнению, сотрудники профранцузского портала просто не имеют понятия о том, что на самом деле происходит на центральноафриканской земле, поскольку работают за границей.

Позже пресс-секретарь президента ЦАР Альберт Ялоке Мокпем провел в Банги пресс-конференцию, на которой осудил издание за распространение сфабрикованного материала.

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