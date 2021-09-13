Сбежавший в августе из ИВС Подмосковья Мавриди задержан правоохранителями

Москва, 13 сентября. Правоохранители задержали Александра Мавриди, который в августе совершил побег из ИВС в Истре (Подмосковье) вместе с четырьмя другими заключенными. Такие данные привели в МВД.

Сотрудники правопорядка задержали преступника в Москве. По предварительным данным, Мавриди был обнаружен в районе Митино на Дубравской улице.

«Он попытался оказать активное сопротивление, но был обезврежен и доставляется в территориальное подразделение СК России», — заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Мавриди обвиняют в убийстве «колбасного короля» — предпринимателя Владимира Маругова, которое он совершил из арбалета. Он является последним одним из пятерых участников громкого побега из изолятора временного содержания (ИВС) в Истре, который произошел в августе. До сегодняшнего дня Александр Мавриди оставался последним непойманным из пятерки.