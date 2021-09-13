Жандармерия ЦАР обезопасила жителей одного из районов столицы республики

Банги, 13 сентября. Сотрудники жандармерии ЦАР провели в столице страны полицейский рейд, итогом которого стало задержание большого количества нарушителей, сообщает Le Potentiel Centrafricain.

Правоохранители работали в районе PK6 (Шестого километра. — Прим. ФАН), где им удалось арестовать в общей сложности 562 человека. Из них 430 оказались конголезскими подданными, 132 гражданина не имели документов, удостоверяющих личность, еще семеро подозреваются в грабежах и других преступлениях.

В настоящее время задержанных распределили в столичные изоляторы временного содержания и тюрьмы. Там они будут находиться до выяснения их статуса и проведения дополнительных следственных мероприятий.

Масштабный рейд стал возможен благодаря опыту, полученному представителями силовых подразделений в ходе обучения у российских инструкторов. Отечественные специалисты официально прибыли в республику по приглашению президента Фостен-Арканжа Туадера и с разрешения Совета Безопасности ООН.

Россияне занимаются подготовкой личного состава национальной армии и жандармерии, а также оказывают консультативную помощь местным военачальникам при планировании различных операций, направленных на поддержание порядка в стране. В настоящее время тренировки продолжаются.

Ранее ФАН сообщал, что население центральноафриканской деревни Колага вернулось к мирной жизни. Этому поспособствовала операция правительственных войск (FACA) по зачистке региона от остатков боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).