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«Краснодар» отыгрался после удаления и сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ
Спорт
«Краснодар» отыгрался после удаления и сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ
fc-zenit.ru  /  ФК Зенит

Ростов-на-Дону, 13 сентября. Футболисты «Краснодара» сыграли вничью с «Ростовом» в заключительной игре седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:1.

Матч проходил на стадионе «Ростов-Арена». Счет в игре был открыт на 29-й минуте после автогола защитника «быков» Уроша Спаича. «Краснодару» удалось отыграться на 65-й минуте. Мяч в сетку ворот Сергея Песьякова отправил полузащитник Эдуард Сперцян. Кроме того, на 30-й минуте с поля был удален хавбек краснодарцев Гжегож Крыховяк.

После семи туров РПЛ «Краснодар» занимает седьмое место в турнирной таблице с десятью очками. Подопечные Юрия Семина расположились на 12-й позиции (шесть баллов). В следующем туре «быки» сыграют с «Ахматом», а «Ростов» отправится в Самару, где встретится с «Крыльями Советов».

Ранее стало известно, что защитник ЦСКА Марио Фернандес завершил карьеру в сборной России. Игрок решил сосредоточиться на игре за клуб, отметив, что ему сложно выступать «на два фронта».

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футбол краснодар ростов рпл
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