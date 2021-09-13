«Краснодар» отыгрался после удаления и сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ

Ростов-на-Дону, 13 сентября. Футболисты «Краснодара» сыграли вничью с «Ростовом» в заключительной игре седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:1.

Матч проходил на стадионе «Ростов-Арена». Счет в игре был открыт на 29-й минуте после автогола защитника «быков» Уроша Спаича. «Краснодару» удалось отыграться на 65-й минуте. Мяч в сетку ворот Сергея Песьякова отправил полузащитник Эдуард Сперцян. Кроме того, на 30-й минуте с поля был удален хавбек краснодарцев Гжегож Крыховяк.

После семи туров РПЛ «Краснодар» занимает седьмое место в турнирной таблице с десятью очками. Подопечные Юрия Семина расположились на 12-й позиции (шесть баллов). В следующем туре «быки» сыграют с «Ахматом», а «Ростов» отправится в Самару, где встретится с «Крыльями Советов».

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