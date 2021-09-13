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Глава Минздрава ЦАР рассказал о борьбе с COVID-19 и призвал население прививаться
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Глава Минздрава ЦАР рассказал о борьбе с COVID-19 и призвал население прививаться
Global Look Press  /  Stephen Zenner / Keystone Press Agency

Банги, 13 августа. Главный врач страны Пьер Сомсе представил обновленную стратегию государства по снижению случаев заражения COVID-19, сообщает Le Potentiel Centrafricain.

Во время еженедельной встречи с журналистами руководитель департамента общественного здравоохранения заявил, что национальный план противодействия коронавирусной инфекции включает второй этап вакцинации населения.

Министр подчеркнул, что через средства массовой информации намерен привлечь внимание центральноафриканцев к опасности пандемии и необходимости использовать предоставленные медицинские препараты.

«Темпы заражения COVID-19 в нашей стране снижаются, однако нам нельзя расслабляться, поскольку во всем мире наблюдается третья волна распространения вируса. Несколько наших соседей переживают серьезные трудности, и опасность еще не миновала. ЦАР продолжает оставаться в зоне риска», — сказал Пьер Сомсе.

В заключение выступления через журналистов министр обратился к населению с призывом увеличить темпы вакцинации, так как именно это позволит государству выйти на плато по заболеваемости и нивелировать угрозу.

Ранее ФАН сообщал, что в Банги открылся Центр добровольного тестирования на COVID-19. Учреждение расположено в здании больницы Национального университета.

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африка цар министр здравоохранения коронавирус covid-19
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