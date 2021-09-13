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Президент Франции ужесточит миграционное законодательство для африканцев

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 22:45
Весь мир
Президент Франции ужесточит миграционное законодательство для африканцев
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Париж, 13 сентября. Президент Франции заявил об ужесточении миграционного законодательства для жителей Африки, сообщило Radio Lengo Songo.

Причиной такого решения Эммануэль Макрон называет сложившуюся обстановку в Афганистане, где после бегства войск и дипломатических работников Соединенных Штатов Америки образовался настоящий хаос: население ринулось в соседние страны, где просит об убежище.

Однако, по данным, полученным от приближенных к французскому послу в Африке Сильвену Итте, ограничения в первую очередь коснутся Центральноафриканской Республики. Поездка в бывшую метрополию для жителей страны значительно усложнится, что в очередной раз доказывает недружественную политику Парижа в отношении Банги.

Ведущие радиостанции предположили, что за ЦАР ограничения последуют и для других стран Черного континента, например, Мали и Гвинеи, правительства которых начинают избавляться от влияния европейского государства. Весной в Бамако состоялся военный переворот, в результате которого к власти пришел кадровый офицер и народный лидер Ассими Гоита.

Президент Франции ужесточит миграционное законодательство для африканцев
wikipedia.org  / Alllexxxis/CC BY-SA 4.0

Его же примеру последовал руководитель Сил специальных операций Гвинеи Мамади Думбуйя. После ареста президента Альфа Конде и отставки профранцузского правительства полковник принял в Конакри чрезвычайного и полномочного посла России в республике Вадима Разумовского.

Выход африканских государств из-под крыла Франции не мог не вызвать раздражения у официальных лиц Парижа, поэтому в усложнении миграционной политики для стран Черного континента видится только месть и зависть.

Ранее, 8 сентября, французский посол Сильвен Итте прибыл в Центральноафриканскую Республику и провел встречу с руководителями страны. Он обратил внимание на укрепление позиций России в регионе и попытался дискредитировать помощь отечественных инструкторов. Однако правительство отвергло все заявления дипломата и сообщило, что они основаны исключительно на фейках ангажированных СМИ.

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