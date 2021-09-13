Президент Франции ужесточит миграционное законодательство для африканцев

Париж, 13 сентября. Президент Франции заявил об ужесточении миграционного законодательства для жителей Африки, сообщило Radio Lengo Songo.

Причиной такого решения Эммануэль Макрон называет сложившуюся обстановку в Афганистане, где после бегства войск и дипломатических работников Соединенных Штатов Америки образовался настоящий хаос: население ринулось в соседние страны, где просит об убежище.

Однако, по данным, полученным от приближенных к французскому послу в Африке Сильвену Итте, ограничения в первую очередь коснутся Центральноафриканской Республики. Поездка в бывшую метрополию для жителей страны значительно усложнится, что в очередной раз доказывает недружественную политику Парижа в отношении Банги.

Ведущие радиостанции предположили, что за ЦАР ограничения последуют и для других стран Черного континента, например, Мали и Гвинеи, правительства которых начинают избавляться от влияния европейского государства. Весной в Бамако состоялся военный переворот, в результате которого к власти пришел кадровый офицер и народный лидер Ассими Гоита.

wikipedia.org / Alllexxxis/CC BY-SA 4.0

Его же примеру последовал руководитель Сил специальных операций Гвинеи Мамади Думбуйя. После ареста президента Альфа Конде и отставки профранцузского правительства полковник принял в Конакри чрезвычайного и полномочного посла России в республике Вадима Разумовского.

Выход африканских государств из-под крыла Франции не мог не вызвать раздражения у официальных лиц Парижа, поэтому в усложнении миграционной политики для стран Черного континента видится только месть и зависть.

Ранее, 8 сентября, французский посол Сильвен Итте прибыл в Центральноафриканскую Республику и провел встречу с руководителями страны. Он обратил внимание на укрепление позиций России в регионе и попытался дискредитировать помощь отечественных инструкторов. Однако правительство отвергло все заявления дипломата и сообщило, что они основаны исключительно на фейках ангажированных СМИ.