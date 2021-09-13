Наташа Королева содержит стриптизершу, которая окрутила ее сына Архипа

Москва, 13 сентября. Певице Наташе Королевой и ее супругу Сергею Глушко приходится содержать возлюбленную 19-летнего сына Архипа. Весной наследник четы объявил о романе со стриптизершей Мелиссой.

Пользователи Сети наверстают язвить, что Архип решил пойти по стопам матери. Речь не про сценическую карьеру, а про отношения парня — он закрутил роман с танцовщицей одного из московских стриптиз-клубов Мелиссой (настоящее имя Анна) Волынкиной. Девушка тут же начала раздавать интервью и рассказывать, как тепло ее встретила Наташа Королева и Сергей Глушко. По словам невесты Архива, она сразу же нашла общий язык с Тарзаном, поскольку у них схожий род деятельности.

Сама исполнительница только смеялась, когда ее спрашивали о грядущей свадьбы наследника. Она не сомневалась, что роман Архипа и Мелиссы быстро закончится, ведь в 19 лет ни один парень всерьез не захочет серьезных отношений. Спустя месяцы Королева поняла, как сильно ошибалась. Мелисса, незаметно для артистки, поселилась в ее доме, и теперь певица вынуждена содержать незваную гостью.

«Сначала Архип ее под покровом ночи тихонько заводил, но мы привыкшие, птички-то залетали часто к нему. Залетали и вылетали <...> Но эта птичка оказалась более крупненькая, она задержалась», — рассказала исполнительница в эфире программы «Секрет на миллион».

Певица дала понять, что долго на ее шее влюбленная парочка сидеть не будет. По словам Королевой, в 19 лет Архипу пора самому содержать себя и семью. Несмотря на все эмоции, звезда признается, что Мелисса хорошая девушка и помогает по дому, если ее попросить.

В программе «Секрет на миллион» артистка рассказала о потере двух детей, об изменах мужа и судебных разбирательствах. В беседе с ведущей Лерой Кудрявцевой Королева объяснила, почему смогла простить супруга после секс-скандала, прогремевшего на всю страну.