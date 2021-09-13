Черный континент давно пытается стать равноправной частью международного сообщества. Однако стабильное развитие невозможно реализовать из-за влияния западных и европейских элит, угнетающих население Африки.

Так, например, действует Франция, правительство которой через шантаж, подкуп и установку марионеточных руководителей на местах занимается выкачиванием природных богатств из бывших колоний. Тем не менее страны региона отказались удовлетворять хищнические аппетиты Парижа. Африканцы хотят самостоятельно принимать необходимые решения, отстраняя от управления Пятую республику.

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, как новые власти Мали и Гвинеи свергли ставленников Пятой республики и начали формировать новые государственные институты.

Отказ от профранцузского режима

Оказывая влияние на Африканский континент, французы не стесняются использовать самые жесткие инструменты — поддержку террористов и финансирование крупной сети наркотрафика.

Федеральное агентство новостей /

Жителям региона такое положение дел надоело, и они решили пресечь деятельность бывшей метрополии. Например, весной 2021 года в Мали совершили военный переворот, в результате которого к власти пришли поддерживаемые обществом представители силовых ведомств. Следующей в очереди стала Гвинея.

По мнению депутата Госдумы Виталия Милонова, запрос на подобные изменения назревал давно.

«Франция сама отказывается от роли сильного игрока на международной арене, поскольку утратила суверенитет. Поверьте, дипломаты Пятой республики это прекрасно понимают, поскольку дальше, чем вечер молодого вина божоле их никуда не пускают. Внешняя политика — это сплошные провалы, поскольку амбиции Елисейского дворца не вяжутся с новыми европейскими принципами: невмешательство, невыпячивание своей значимости, принятие всех норм и так далее. Поэтому то, что происходит в Мали, Сомали, Гвинее и ряде других стран, охватит весь материк. Это результат не только выбора самих африканцев, но и неизбежности, поскольку партнерство, которое эти страны выстраивали на протяжении многих десятилетий с Парижем, является иллюзорным», — заявил парламентарий.

Антифранцузские настроения действительно захватили общество. И это отлично почувствовали лидеры мнений. Так произошло с временным президентом Мали Ассими Гоита, который провел кампанию по снятию с должности ставленника Парижа и обратился за помощью к России.

Ситуация в Гвинее развивалась по такому же сценарию. Народ оказался недоволен политикой президента Альфа Конде, который пренебрегал национальными ценностями и удовлетворял интересы европейских кураторов, после чего также лишился поста.

Федеральное агентство новостей /

Новое общество — новые властные институты

После свержения старого режима временное правительство в Конакри приступило к формированию новых государственных институтов, ориентированных на поддержку рядового населения и выстраивание современной развивающейся страны.

Народный герой, полковник Мамади Думбуйя решил модернизировать Национальный комитет за объединение и развитие. В настоящее время в республике создаются комиссии по координации, здравоохранению, безопасности и разведке, внешним связям, информационным технологиям, СМИ, а также по материально-техническому обеспечению и экономике.

Представленные направления фактически должны затрагивать все сферы жизни и в перспективе вывести Гвинею из кризиса.

«Конакри берет определенный курс и вектор на независимую политику, принятие цивилизованных решений. Это африканское государство, впрочем, как и Мали, будет перспективным партнером России. Причем, когда я говорю перспективным, я имею в виду более глобальное партнерство. Россия — это единственный мировой лидер, готовый к паритетному и справедливому отношению. Американцы, британцы и французы к этому не готовы совсем. Так что власти Гвинеи принимают верные решения, за что их можно похвалить», — заключил Милонов.

Федеральное агентство новостей /

Говоря о партнерских взаимоотношениях с Москвой, нельзя не упомянуть опыт Центральноафриканской Республики. Президент Фостен-Арканж Туадера обратился к России за консультативной помощью, и прибывшие в ЦАР отечественные инструкторы за короткий срок подготовили бойцов правительственной армии (FACA). Последние сумели зачистить территории страны от боевиков из конгломерата «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) и восстановить безопасность в регионе.