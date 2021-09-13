Василий Конов занял пост генерального директора агентства «Матч+»

Москва, 13 сентября. Бывший директор специальных проектов МИА «Россия сегодня» Василий Конов занял должность генерального директора «Матч+».

Василий Конов 13 сентября стал генеральным директором нового спортивного информационного агентства «Матч+». О кадровых перестановках сообщил на официальном сайте «Матч ТВ» генеральный продюсер Александр Тащин. Пост главного редактора агентства «Матч+» занял Евгений Слюсаренко. До этого он работал на аналогичной должности на портале «Чемпионат».

Ранее телеканал «Матч ТВ» покинул известный телеведущий и комментатор Денис Казанский. Он поблагодарил коллег за совместную работу, признавшись, что благодаря холдингу смог добиться того, что имеет в настоящее время.