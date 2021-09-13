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Армия
Аналитики MW назвали российский Су-30СМ идеальным истребителем для ВВС Белоруссии
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Аналитики MW назвали российский Су-30СМ идеальным истребителем для ВВС Белоруссии

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 21:05
Армия
Аналитики MW назвали российский Су-30СМ идеальным истребителем для ВВС Белоруссии
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Вашингтон, 13 сентября. Белоруссия может сделать российский истребитель Су-30СМ основой своих военно-воздушных сил, считают журналисты из Соединенных Штатов.

Минск в скором времени планирует обновить парк истребителей, заменив устаревшие МиГ-29 на более новые крылатые машины, рассказали аналитики американского портала Military Watch, перевод статьи которых приводит «ПолитРоссия». По их словам, европейские соседи Республики Беларусь в основном используют легкие и средние истребители, такие как американские F-35A. Ввиду этого белорусские власти могли бы рассмотреть к покупке китайские J-10C или российские МиГ-35.

Республика Беларусь является союзником России, поэтому выбор Минска в пользу не российского самолета был бы странным, считают авторы публикации. Тем не менее МиГ-35 едва ли можно назвать идеальным вариантом для белорусской стороны из-за небольших объемов производства крылатой машины, заявили журналисты. В таком случае наилучшим кандидатом может стать истребитель-тяжеловес Су-30СМ, который имеет весьма привлекательную стоимость.

«Поскольку Москва потенциально готова предложить Минску свои Су-30 на очень выгодных условиях (ведь это послужит укреплению коллективной безопасности союзников), речь идет о весьма перспективной сделке», — считают авторы публикации.

Су-30СМ имеет большое количество преимуществ в сравнении с Су-27, отметили журналисты. Они подчеркнули, что этот самолет оборудован более мощными радарами, а также системами радиоэлектронной борьбы. Кроме того, Су-30СМ обладает внушительным арсеналом новейших боеприпасов, отметили аналитики. Резюмируя, эксперты пришли к выводу, что этот образец обладает большей универсальностью, чем Су-27, предназначенный в большей степени для ведения воздушных сражений.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков объяснил, почему тайны российского Су-30 не достанутся японцам, которые планируют изучить Су-30МКИ, стоящий на вооружении ВВС Индии, в ходе совместных учений. По его словам, индийская модификация сильно отличается от российской, ввиду чего Япония не сможет выведать никаких секретов.

Кроме того, в Минобороны России рассказали о применении истребителей Су-27 в ходе российско-белорусских учений «Запад-2021», передает телеканал «360». По словам представителей оборонного ведомства, российские пилоты использовали боеприпасы класса «воздух-воздух» для поражения «вражеской» крылатой ракеты.

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россия белоруссия су-30 истребители Military Watch
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