Певица Ольга Кормухина боится, что опера скоро превратится в цирк

Москва, 13 сентября. Знаменитая певица Ольга Кормухина бьет тревогу из-за будущего оперы. Артистка переживает, что наступит время, когда опера превратится в цирк.

Кормухина резко высказалась о российской оперной исполнительнице Анне Нетребко. Она не считает ее величайшей певицей, при этом признает, что звезда многое сделала для оперы.

«Да, Нетребко привлекла к опере широкую публику, но это совсем не та публика. И вся эта история закончится тем, что вместо оперы однажды придется устраивать цирк», — заявила Ольга Кормухина.

В беседе с kp.ru она указала, что Нетребко отменяет концерты. По ее мнению, певице нужно не просто петь, но и показывать глубину переживаний. А этого, убеждена Кормухина, у Нетребко нет. По ее словам, ей намного ближе латвийская певица Элина Гаранча.

Ольга Кормухина негативно говорит и о бывшей ведущей скандального шоу «Дом-2» и певице Ольге Бузовой. Она убеждена, что совсем скоро ее сменит новая звезда. Этот поворот станет трагедией для 35-летней Бузовой, констатировала певица.