Новая возлюбленная Тимати опозорилась после шутки о сравнении с Аленой Шишковой

Москва, 13 сентября. Подписчики высмеяли новую возлюбленную рэпера Тимати Сашу Дони за неудачную шутку о сравнении с бывшей девушкой звезды Алены Шишковой.

После того, как поклонники выяснили, кто является новой пассией артиста, ее сразу же начали сравнивать с матерью первого ребенка Тимати. Дони назвали «Аленой Шишковой с AliExpress». Какое-то время модель молчала и не отвечала на комментарии пользователей Сети. Но позже ответила на сравнение шуткой.

«Сегодня загуглила, что такое AliExpress. Оказывается, он занимает 32 место в списке самых посещаемых веб-сайтов в мире», — заявила Саша Дони.

Шутка модели вызвала неоднозначную реакцию. Под публикацией стало появляться множество комментариев. По мнению фолловеров, девушка опозорилась колким высказыванием.

«Значит, вы тоже очень посещаемая дама? А попытка была хорошей»; «Попытка не совсем удачная: сделать вид, будто не знаешь, что такое AliExpress. Очень глупо»; «Самая посещаемая? Видно, у нее много было таких, как Тимати», — пишут комментаторы.

Пару недель назад распространились слухи о новых отношениях рэпера. В начале осени появились кадры с Тимати и его новой возлюбленной. Пара вместе отдыхала на греческом острове Миконос.