Звезда «Кривого зеркала» Морозов появился на публике с перебинтованной головой

Москва, 13 сентября. Юморист и артист Александр Морозов пришел на шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» с перебинтованной головой. Звезда «Кривого зеркала» незадолго до этого перенес операцию.

Юморист в эфире шоу у Малахова признался, что перенес пластическую операцию. По его словам, он решился лечь на стол хирурга ради изменения внешности.

«Пришлось сделать очень сложную операцию. Меня никто не побил, просто чтобы дальше функционировать как артист, должен был провести некоторые манипуляции. Все это для себя любимого — не для девушек», — подчеркнул 48-летний артист.

Во время передачи Морозов снял бинты и показал зрителям и гостям программы свое лицо. Оно было у него опухшим в некоторых местах. Комик заверил, что совсем скоро лицо приобретет нормальный вид.

Прошлой осенью Морозов рассказал о своем преображении. Артист за год смог сбросить 40 килограммов. Это произошло благодаря гастрошунтированию. Поклонники, увидев юмориста, были в восторге от внешности звезды. По словам 48-летнего знаменитости, он намерен избавиться еще от 20 килограммов.