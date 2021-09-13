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Лана Вачовски объяснила воскрешение Нео и Тринити в четвертой части «Матрицы»
Общество
Лана Вачовски объяснила воскрешение Нео и Тринити в четвертой части «Матрицы»
Кадр из фильма «Матрица 4»

Лос-Анджелес, 13 сентября. Американский режиссер Лана Вачовски приняла решение воскресить Нео и Тринити в самый трудный период своей жизни — когда потеряла практически всех близких людей.

Преданные фанаты кибертрилогии «Матрица» находятся в смешанных чувствах из-за выхода четвертой части. Конечно, радостно вновь увидеть любимых героев на экране, однако многих не покидает мысль, что продолжение может получиться ужасающим. Много вопросов у поклонников вызывает сюжет «Матрицы-4» с внезапно воскресшими Тринити и Нео. Главные герои погибли в финале «Матрицы: Революция», поэтому многие зрители скептически относятся к их появлению в новой части.

Режиссер боевика Лана Вачовски объяснила, что ход с воскрешением связан с ее личными переживаниями из-за утраты близких людей. Один за другим Вачовски похоронила сначала отца, затем лучшего друга, а потом и маму. Она признается, что не могла справиться с горем, постоянно плакала ночам, как вдруг в голове возникла новая история о Нео и Тринити.

«У меня не могло быть моих мамы и папы, но внезапно у меня появились Нео и Тринити, возможно, два самых важных персонажа в моей жизни. Сразу стало приятно, что эти два героя снова живы. <...> Это именно то, что делает искусство и истории, они успокаивают нас», — цитирует слова Ланы Вачовски издание Screen Rant.

Если Лана Вачовски нашла спасение в кино и выплеснула свое горе, сняв «Матрицу-4», то вот ее сестра Лилли Вачовски отказалась от съемок. Постановщицы сняли вместе трилогию «Матрица», но работать над квадриквелом решилась только Лана.

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