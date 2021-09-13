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Илон Маск похвастался новым домашним питомцем

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 20:58
Общество
Илон Маск похвастался новым домашним питомцем
wikipedia.org  /  Brian Solis / CC BY 2.0

Лос-Анджелес, 13 сентября. Известный американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск поделился в Twitter снимком своего нового питомца — щенка по кличке Флоки.

На опубликованной фотографии собака японской охотничьей породы сиба-ину спит прямо на ковре. Публикация набрала более 262 тысяч лайков, под ней появились сотни комментариев.

«Собаки отвлекают людей, которые нацелены на успех»;

«Флоки спит на турецком ковре?»;

«Этот пес скоро полетит на Луну»;

«Пес по кличке Локи, уберем Ф»;

«Давай устроим свидание нашим собачкам, Илон», — шутят пользователи.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пригласил Илона Маска в Россию. Он пошутил, что ждет бизнесмена в гости и уже «поставил чайник». Находчивый предприниматель ответил Рогозину в Twitter, поинтересовавшись, какой чай любит российский чиновник.

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Илон Маск собака сиба-ину
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