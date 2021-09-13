Илон Маск похвастался новым домашним питомцем

Лос-Анджелес, 13 сентября. Известный американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск поделился в Twitter снимком своего нового питомца — щенка по кличке Флоки.
На опубликованной фотографии собака японской охотничьей породы сиба-ину спит прямо на ковре. Публикация набрала более 262 тысяч лайков, под ней появились сотни комментариев.
Floki has arrived pic.twitter.com/2MiUKb91FT— Name (@elonmusk) September 12, 2021
«Собаки отвлекают людей, которые нацелены на успех»;
«Флоки спит на турецком ковре?»;
«Этот пес скоро полетит на Луну»;
«Пес по кличке Локи, уберем Ф»;
«Давай устроим свидание нашим собачкам, Илон», — шутят пользователи.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пригласил Илона Маска в Россию. Он пошутил, что ждет бизнесмена в гости и уже «поставил чайник». Находчивый предприниматель ответил Рогозину в Twitter, поинтересовавшись, какой чай любит российский чиновник.