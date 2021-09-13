Илон Маск похвастался новым домашним питомцем

Лос-Анджелес, 13 сентября. Известный американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск поделился в Twitter снимком своего нового питомца — щенка по кличке Флоки.

На опубликованной фотографии собака японской охотничьей породы сиба-ину спит прямо на ковре. Публикация набрала более 262 тысяч лайков, под ней появились сотни комментариев.

«Собаки отвлекают людей, которые нацелены на успех»; «Флоки спит на турецком ковре?»; «Этот пес скоро полетит на Луну»; «Пес по кличке Локи, уберем Ф»; «Давай устроим свидание нашим собачкам, Илон», — шутят пользователи.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пригласил Илона Маска в Россию. Он пошутил, что ждет бизнесмена в гости и уже «поставил чайник». Находчивый предприниматель ответил Рогозину в Twitter, поинтересовавшись, какой чай любит российский чиновник.