Поезд насмерть сбил лося в Карелии

Петрозаводск, 13 сентября. Лось погиб под составом поезда «Орлан» сообщением Сортавала — Лодейное Поле. Машинист не успел затормозить.

Несчастный случай произошел на перегоне Питкяранта — Салми. Животное выбежало на железнодорожные пути перед составом. Машинист попытался применить экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. Лось погиб на месте. В результате происшествия у локомотива зафиксировано повреждение трубки тормозной магистрали.

Поезд задержался и приехал в пункт назначения позже на полчаса. Останки животного утилизировали охотинспекторы в соответствии с ветеринарными правилами. В транспортной полиции сообщили, что это не первый инцидент с гибелью лося под колесами состава, но обычно это происходит в весенне-осенний период.

Тем временем электрики сняли застрявшего на столбе енота в Амурской области.