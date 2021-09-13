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Певица МакSим отреагировала на слухи о романе с врачом
Шоу-бизнес
Певица МакSим отреагировала на слухи о романе с врачом
instagram.com  /  @maksimartist

Москва, 13 сентября. Известная российская певица Марина Максимова (МакSим) прокомментировала слухи о романе с неврологом Рамилем Артюшевым, который дарил ей роскошные цветы.

Артистка впервые после возвращения домой из больницы дала интервью. После расспросов о перенесенном заболевании и коме, журналистка Ксения Собчак попросила Максимову поделиться подробностями личной жизни. Она напомнила, что ее коллеги с телеканала НТВ приписали звезде роман с Артюшевым.

«Нет, конечно, это врач, который поставил мне диагноз относительно моего позвоночника, мы виделись всего два раза», — пояснила исполнительница.

Собчак попробовала зайти с другой стороны. Журналистка поинтересовалась, почему МакSим прячет от всех своего любимого мужчину. Певица объяснила, что в шоу-бизнесе все хотят привлечь к себе внимание любыми способами. А у деловых людей репутация зарабатывается по-другому, им ни к чему «сверкать именем».

Максимова считает своего мужчину «ангелом-хранителем», который был рядом с ней в самые трудные моменты жизни. Она честно призналась, что счастлива с этим человеком.

Ранее артистка рассказала, что во время искусственной комы испытала невероятное чувство полета. В тот момент звезда не боялась смерти и воспринимала ее спокойно.

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собчак максим певица
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