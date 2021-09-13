В Нью-Йорке больница закроет родильное отделение из-за массовых увольнений

Нью-Йорк,13 сентября. Больница общего профиля в городе Лоувилл, штат Нью-Йорк, прекратит работу родильного отделения из-за того, что оттуда уволилось большое количество сотрудников, не желавших прививаться от COVID-19. Протест выразили медсестры, терапевты и технический персонал. Сообщил телеканал KIRO-TV.

An upstate New York hospital said it will pause the delivery of babies in two weeks because of a spate of resignations by maternity unit workers who are objecting to COVID-19 vaccination mandates. https://t.co/zi5TTgkWUG — KIRO 7 (@KIRO7Seattle) September 11, 2021

Генеральный директор системы здравоохранения округа Льюис Джеральд Кайер сообщил, что медперсонал возражал против установленного срока по получению первой дозы вакцины. Всего уволилось 30 сотрудников. Среди них медсестры, терапевты и технические специалисты — семеро из них работали в родильном отделении. Кайер надеется, что это временная ситуация, и он планирует работать с Департаментом здравоохранения штата Нью-Йорк, чтобы открыть эту часть больницы.

«Количество увольнений не оставляет нам другого выбора, кроме как приостановить роды детей в общей больнице округа Льюис. Я надеюсь, что Департамент здравоохранения будет сотрудничать с нами и это будет приостановка обслуживания, а не закрытие родильного отделения на длительное время», — сказал он.

16 августа Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк издал приказ, обязывающий всех медицинских работников, включая персонал домов престарелых, получить первую дозу вакцины от COVID-19 к 27 сентября.