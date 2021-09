В Нью-Йорке больница закроет родильное отделение из-за массовых увольнений

Нью-Йорк,13 сентября. Больница общего профиля в городе Лоувилл, штат Нью-Йорк, прекратит работу родильного отделения из-за того, что оттуда уволилось большое количество сотрудников, не желавших прививаться от COVID-19. Протест выразили медсестры, терапевты и технический персонал. Сообщил телеканал KIRO-TV.

An upstate New York hospital said it will pause the delivery of babies in two weeks because of a spate of resignations by maternity unit workers who are objecting to COVID-19 vaccination mandates. https://t.co/zi5TTgkWUG