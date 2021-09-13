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В Нью-Йорке больница закроет родильное отделение из-за массовых увольнений
Весь мир
В Нью-Йорке больница закроет родильное отделение из-за массовых увольнений
pixabay.com  /  PD

Нью-Йорк,13 сентября. Больница общего профиля в городе Лоувилл, штат Нью-Йорк, прекратит работу родильного отделения из-за того, что оттуда уволилось большое количество сотрудников, не желавших прививаться от COVID-19. Протест выразили медсестры, терапевты и технический персонал. Сообщил телеканал KIRO-TV.

Генеральный директор системы здравоохранения округа Льюис Джеральд Кайер сообщил, что медперсонал возражал против установленного срока по получению первой дозы вакцины. Всего уволилось 30 сотрудников. Среди них медсестры, терапевты и технические специалисты — семеро из них работали в родильном отделении. Кайер надеется, что это временная ситуация, и он планирует работать с Департаментом здравоохранения штата Нью-Йорк, чтобы открыть эту часть больницы.

«Количество увольнений не оставляет нам другого выбора, кроме как приостановить роды детей в общей больнице округа Льюис. Я надеюсь, что Департамент здравоохранения будет сотрудничать с нами и это будет приостановка обслуживания, а не закрытие родильного отделения на длительное время», — сказал он.

16 августа Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк издал приказ, обязывающий всех медицинских работников, включая персонал домов престарелых, получить первую дозу вакцины от COVID-19 к 27 сентября.

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