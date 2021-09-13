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Путина угостили караваем из мобильной пекарни на учениях «Запад-2021»

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 20:54
Армия
Путина угостили караваем из мобильной пекарни на учениях «Запад-2021»
kremlin.ru  /  Пресс-служба Президента России

Нижний Новгород, 13 сентября. Президент РФ Владимир Путин посетил основной этап российско-белорусских учений «Запад-2021», где его угостили караваем и армейским хлебом из мобильной пекарни.

В понедельник Владимир Путин вместе с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу и руководителем Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым прибыл на полигон Мулино в Нижегородской области. После того как президент заслушал доклад о ходе учений и ознакомился с военно-техническими новинками, он посетил мобильную пекарню вместе с Сергеем Шойгу.

Автономный мобильный пункт питания развернулся рядом с полигоном, где проходят маневры. Здесь сотрудники в день выпекали при помощи мобильной печи не меньше 400 килограммов хлеба для военных. Путина встретили с караваем, кусочек которого он с удовольствием по старой русской традиции попробовал с солью.

Министр обороны распорядился, чтобы президент не покинул учения без гостинцев, и Путину в обратную дорогу упаковали хлеб и пирожки.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что в рамках учений на полигоне Мулино был отработан уникальный десант 30 бронемашин вместе с тремя сотнями бойцов ВДВ из России и Индии. Машины спустили на две посадочные площадки с транспортных самолетов на парашютных системах.

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Все новости / Армия / Путина угостили караваем из мобильной пекарни на учениях «Запад-2021»
путин каравай запад-2021
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