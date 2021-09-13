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Где-то можно брать для себя пример: закрытый показ «Шугалей-3. Возвращение» прошел в Петербурге
Общество

Вечером, 13 сентября в петербургском кинозале состоялся закрытый показ фильма «Шугалей-3. Возвращение». На сеансе встретились съемочная группа, которая работала над кинолентой, актеры из фильма, известная певица Татьяна Буланова и социолог Максим Шугалей.

«Мы часто встречались с актерами. Они мне задавали вопросы, которые, может быть, помогали им создать образ. Консультаций и согласований со мной не было. Я знаю ребят уже давно. Полностью им доверяю. Они профессионалы. Снимались в тяжелейших условиях», рассказал Шугалей.

На закрытом показе певица Татьяна Буланова исполнила зрителям саундтрек из фильма под названием «Путь домой». Зал встретил знаменитость овациями. Исполнение песни перед фильмом настроило зрителей на просмотр киноленты. О написании саундтрека певица рассказала корреспондентам ФАН.

«Она очень легкая, очень красивая. Написала практически с первого дубля. Когда песня хорошая — петь ее легко,» заявила Буланова.

Героями третьего фильма вновь стали социолог Максим Шугалей и переводчик Самер Суэйфан, которые вернулись на родину после длительного плена в тюрьме «Митига». Эта история отображена в первых двух фильмах, когда настоящий Максим Шугалей и его соратник находились в заточении из-за исследования политической обстановки в Ливии. Там на протяжении полутора лет они подвергались пыткам и избиениям.

«Интересно же посмотреть на людей, которые побывали в такой тяжелой ситуации. От первого лица услышать, что было», рассказала зрительница Алина.

Зрители с интересом встретили новую часть трилогии про Максима Шугалея. Они отмечают интересный сценарий, отличный саундтрек и захватывающую игру актерского состава.

«Очень фильм понравился. Особенно, если смотреть все части, то третья, мне кажется, даже поинтереснее снята. <…> Эмоции смешанные. Когда герою страшно, то и зрителю страшно. Тут вся гамма чувств», поделился впечатлениями Валерий.

«Больше всего я люблю в этих фильмах то, что они показывают человеческий характер. Поэтому и смотрел не ради спецэффектов, а ради человеческих переживаний, о судьбе человека, как он шел к этому и справлялся с трудностями. Вот это мне и понравилось. Где-то можно брать для себя пример», - заявил после просмотра фильма Кирилл.

Посмотреть фильм «Шугалей-3. Возвращение» можно онлайн на интернет-площадках: IVI, Оkkо, «КиноПоиске», Wink, «МегаФон ТВ», «Билайн ТВ», KION, MEGOGO и «Кино1ТВ». А понаблюдать за приключениями героев на большом экране в обществе единомышленников можно в кинотеатрах Санкт-Петербурга.

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