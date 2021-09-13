Где-то можно брать для себя пример: показ «Шугалей-3. Возвращение» прошел в Петербурге

Вечером, 13 сентября в петербургском кинозале состоялся показ фильма «Шугалей-3. Возвращение». На сеансе встретились съемочная группа, которая работала над кинолентой, актеры из фильма, известная певица Татьяна Буланова и социолог Максим Шугалей.

«Мы часто встречались с актерами. Они мне задавали вопросы, которые, может быть, помогали им создать образ. Консультаций и согласований со мной не было. Я знаю ребят уже давно. Полностью им доверяю. Они — профессионалы. Снимались в тяжелейших условиях», — рассказал Шугалей.

На показе певица Татьяна Буланова исполнила зрителям саундтрек из фильма под названием «Путь домой». Зал встретил знаменитость овациями. Исполнение песни перед фильмом настроило зрителей на просмотр киноленты. О написании саундтрека певица рассказала корреспондентам ФАН.

«Она очень легкая, очень красивая. Написала практически с первого дубля. Когда песня хорошая — петь ее легко,» — заявила Буланова.

Героями третьего фильма вновь стали социолог Максим Шугалей и переводчик Самер Суэйфан, которые вернулись на родину после длительного плена в тюрьме «Митига». Эта история отображена в первых двух фильмах, когда настоящий Максим Шугалей и его соратник находились в заточении из-за исследования политической обстановки в Ливии. Там на протяжении полутора лет они подвергались пыткам и избиениям.

«Интересно же посмотреть на людей, которые побывали в такой тяжелой ситуации. От первого лица услышать, что было», — рассказала зрительница Алина.

Зрители с интересом встретили новую часть трилогии про Максима Шугалея. Они отмечают интересный сценарий, отличный саундтрек и захватывающую игру актерского состава.

«Очень фильм понравился. Особенно, если смотреть все части, то третья, мне кажется, даже поинтереснее снята. <…> Эмоции смешанные. Когда герою страшно, то и зрителю страшно. Тут вся гамма чувств», — поделился впечатлениями Валерий.

«Больше всего я люблю в этих фильмах то, что они показывают человеческий характер. Поэтому и смотрел не ради спецэффектов, а ради человеческих переживаний, о судьбе человека, как он шел к этому и справлялся с трудностями. Вот это мне и понравилось. Где-то можно брать для себя пример», — заявил после просмотра фильма Кирилл.

Посмотреть фильм «Шугалей-3. Возвращение» можно онлайн на интернет-площадках: IVI, Оkkо, «КиноПоиске», Wink, «МегаФон ТВ», «Билайн ТВ», KION, MEGOGO и «Кино1ТВ». А понаблюдать за приключениями героев на большом экране в обществе единомышленников можно в кинотеатрах Санкт-Петербурга.