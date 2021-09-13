Турция не признала временное правительство талибов инклюзивным

Анкара, 13 сентября. Власти Турции не считают временное правительство талибов достаточно инклюзивным, заявил пресс-секретарь турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик.

По утверждению турецкой стороны, новое временное Правительство Афганистана, объявленное движением «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России), не является инклюзивным.

«Турция не закрыла посольство в Кабуле, оно продолжает функционировать. Мы внимательно следим за ситуацией в Афганистане», — уточнил Омер Челик.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости поддержания контактов с талибами ради обеспечения доставки гуманитарной помощи. По его словам, в противном случае может усилиться миграционное давление. Также в Турции говорили, что страна не сможет принять афганских беженцев, передавала НСН.

1 Организация запрещена на территории РФ.