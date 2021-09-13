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Более 150 афганских СМИ прекратили работу из-за талибов

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 21:02
Политика
Более 150 афганских СМИ прекратили работу из-за талибов
Global Look Press  /  ONSC/dpa

Кабул, 13 сентября. Более 150 афганских средств массовой информации прекратили работу. Об этом сообщили на местном телевидении.

Закрытие СМИ связано с приходом к власти представителей движения «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена на территории России). Они совершили переворот в августе. Ситуация в республике обострилась после вывода американского военного контингента.

Уже в первые дни наступления талибов несколько телеканалов и радиостанций прекратили вещание. Сейчас их насчитывается уже минимум 153. СМИ перестают работать из-за финансовых проблем и ограничений, которые вводит новая власть.

Союз афганских национальных журналистов попросил международные организации о помощи. Представитель организации Масрура Лутфи опасается, что в республике вскоре исчезнут все СМИ.

Ранее представитель талибов сообщил, что движение хочет поддерживать политические отношения с Россией и Китаем. Новая власть планирует отправить в указанные страны одного из министров переходного правительства.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан сми талибан
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