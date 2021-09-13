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Дочь Заворотнюк впала в депрессию, когда узнала о диагнозе матери

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 20:43
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк впала в депрессию, когда узнала о диагнозе матери
instagram.com  /  @anna_zavorotnyuk

Москва, 13 сентября. Старшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна не могла поверить, что у ее мамы обнаружили рак. Почти год наследница звезды «Моей прекрасной няни» находилась в глубокой депрессии.

Вот уже два года о состоянии Анастасии Заворотнюк, которая борется со злокачественной опухолью мозга, практически ничего неизвестно. Семья не дает никаких комментариев и не реагирует на публикации в СМИ и Сети, где таинственные эксперты делают свои прогнозы о выздоровлении актрисы. Только изредка старшая дочь звезды Анна Заворотнюк отвечала на вопросы фанатов и благодарила их за слова поддержки.

Год назад девушка неожиданно призналась, что испытывает сильный стресс, наблюдая, как ее жизнь рассыпается на кусочки. Поклонников сильно обеспокоили слова Заворотнюк-младшей, однако больше она тему своего эмоционального состояния не поднимала. Только на днях она подтвердила, что длительное время находилась в депрессии из-за болезни мамы.

«Около года я находилась в глубокой депрессии, после того как ко мне пришло осознание, что моя мама действительно серьезно больна. Я никуда не ходила, просто сидела в четырех стенах и постоянно гоняла темные мысли», — откровенно рассказала Анна Заворотнюк на своей странице в Instagram.

Дочь актрисы обратилась за помощью к психологам, когда поняла, что не справляется с депрессией своими силами, пишет «Культуромания». Заворотнюк-младшая призналась, что до сих пор работает со специалистами и учится принимать удары судьбы.

Недавно у Анастасии Заворотнюк и ее супруга, фигуриста Петра Чернышева была 13-я годовщина свадьбы. В честь праздника друзья актрисы опубликовали в Сети редкий архивный снимок звездной пары.

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