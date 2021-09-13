МакSим впервые раскрыла подробности аварии во время беременности

Москва, 13 сентября. Знаменитая певица МакSим попала в страшную аварию, когда была беременна вторым ребенком. К счастью, по словам артистки, с малышом все было в порядке.

Исполнительница вспомнила, что она участвовала в гонках и сама управляла автомобилем. Машина превратилась в груду металла и «дымящееся мясо».

«Только тогда я осознала, что вообще творю. Для меня самое главное, что ребенок остался жив. Поэтому сейчас у меня к Маше особенное чувство», — впервые раскрыла подробности аварии во время беременности 38-летняя певица в YouTube-шоу «Осторожно: Собчак».

Знаменитость уже не первый раз попадает в аварию. Если в этом происшествии, по ее словам, она отделалась легко — гематомы и ушибы, — то весной 2019 года авария выбила звезду из строя. Поп-исполнительница получила серьезные травмы. Она восстанавливалась длительное время.

Этим летом певица попала в больницу. Из-за резкого ухудшения здоровья ее ввели в состояние медикаментозного сна. Она пробыла в коме полтора месяца. В августе артистку выписали из клиники, теперь у нее начался курс восстановления.