Усадьба Мелихово в Подмосковье неразрывно связана с именем Антона Павловича Чехова — великого русского литератора, земского врача и мецената. В усадьбе на средства Чехова были построены школы для сельских детишек, организованы врачебные пункты и пожарный барак с колокольней. Жители Мелихово и близлежащих селений знали Антона Павловича как опытного врача, готового прийти на помощь больным в любое время. Свою медицинскую практику он не бросал даже тогда, когда выбрал литературу как главное направление своей жизни. В усадьбе Чехов и его семья прожили семь лет, с 1892 по 1899 годы. Предлагаем вам прогуляться по имению и погрузиться в события тех дней.

Неповторимая атмосфера чеховской усадьбы

Музей-усадьба Чехова «Мелихово» располагается рядом с городом Чехов Серпуховского уезда Московской губернии. В прошлом этот город был рабочим поселком Лопасня, название которого произошло от одноименной реки. Поместье Мелихово стало первым собственным домом семьи Чеховых, до этого они вынуждены были снимать жилье.

Для Антона Павловича близость к природе и нахождение вдалеке от шумного города были жизненно необходимы. Городская суета отвлекала Чехова от двух важных занятий — врачевания и писательства. Усадьба была выкуплена у художника Сарохтана. Семья получила в собственность не только постройки, но и огромную приусадебную территорию и даже участок молодого леса. Вокруг дома стараниями писателя появился сад, в тени которого он любил творить в теплое время года. И хотя знаменитая на весь мир пьеса «Вишневый сад» была закончена уже в другом месте, вдохновение Чехов черпал именно в Мелихово. Среди произведений мелиховского периода можно назвать такие известные творения, как «Человек в футляре», рассказы и повести «Палата №6», «Дом с мезонином».

wikipedia.org / Кристис, LotFinder/Общественное достояние

Несмотря на писательскую деятельность Антон Павлович до конца жизни считал себя врачом и лечил деревенских жителей. При знакомстве с местными крестьянами он так и представлялся: «Я не барин, я доктор». Для приема местных жителей в окрестностях Мелихово было построено два медицинских пункта и холерные бараки. Главная амбулатория находилась рядом с домом, очередь на прием к доктору выстраивалась в пять утра. Старания Антона Павловича не пропали даром — эпидемия холеры обошла Мелихово стороной. Крестьяне искренне любили Антона Павловича за его заботу и отзывчивость. Но одним лишь врачеванием благотворительная деятельность писателя не ограничивалась. Для сельских детишек-шестилеток на свои деньги Чехов построил три начальные школы: сначала в селе Талеж, а позже — в Новоселках и Мелихово. Мало того, школы эти считались одними из самых лучших в Московской губернии.

Особой гордостью усадебной территории стал фруктовый сад, высаженный Антоном Павловичем и его близкими. В гости к писателю также нередко заезжали врачи, художники, актеры. Бывал здесь и сам Владимир Немирович-Данченко, известный театральный режиссер. Вместе с Чеховым он любил рассуждать о судьбах русского театра.

После того как здоровье Антона Павловича ухудшилось, он был вынужден уехать в Крым, а имение было продано. Постепенно дом и сад пришли в запустение, и только истинные поклонники творчества Чехова навещали знаменитую усадьбу. Мелихово сменило немало владельцев, прежде чем в 1940 году власти приняли решение организовать здесь музей. К этому моменту из построек сохранился только флигель, в котором была написана легендарная «Чайка». Завершились восстановительные работы в конце января 1960 года, когда весь мир отмечал 100-летие писателя.

chekhovmuseum.com / МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК А.П. ЧЕХОВА «МЕЛИХОВО»

Экспозиции усадьбы Мелихово

Сейчас для посетителей открыты двери всех восстановленных строений Мелихово: основного усадебного дома, в котором проживали хозяева, театрально-выставочного зала, амбулатории, мемориального флигеля, кухонного флигеля, двух зданий сельских школ. Большой сад особенно радует гостей в период весеннего цветения. Сразу у входа посетителей встречает сам Антон Павлович, вылитый из бронзы. За ним расположился театрально-выставочный зал, где собраны иллюстрации брата писателя — Николая Чехова, художника, работавшего на сатирические журналы.

Антон Павлович в своих письмах друзьям очень тепло отзывался о главном усадебном доме, хотя и сетовал, что он «недостаточно высок, недостаточно молод, имеет снаружи весьма глупый и наивный вид». В доме восемь комнат: гостиная, столовая, кабинет и спальня Антона Павловича, комнаты для отца, матери, сестры и одна проходная комната. Во всех этих помещениях воспроизведены детали быта каждого владельца, старинные вещи расставлены в том же порядке. Главной достопримечательностью, конечно, считается кабинет мастера и богатая библиотека с медицинскими книгами и литературными сборниками.

Интерьер амбулатории как будто до сих пор хранит запах микстур, окна занавешены белыми шторами, за стеклянными медицинскими шкафами поблескивают инструменты, у окна стоит стол для записей о состоянии больного, у стены — кушетка для осмотров. Кажется, что еще минута — и к посетителям выйдет доктор в белом халате и интеллигентном пенсне. Кстати, мелиховская амбулатория до сих пор принимает пациентов, правда, не в музейном помещении, а в соседнем.

Будучи страстным поклонником театра, Чехов написал 16 пьес, многие из которых до сих пор ставятся на площадках самых знаменитых мировых театров. Во время создания «Чайки» Антон Павлович любил уединяться в одном из флигелей — в маленьком уютном деревянном домике, спрятанном в зеленой гуще сада. Сейчас эта экспозиция так и называется — флигель «Чайка», или мемориальный флигель.

Федеральное агентство новостей / Сегодня при усадьбе работает театральная «Чеховская студия», в спектаклях играют профессиональные актеры, их постановки можно увидеть во время праздничных мероприятий и в будние дни.

Но не только театром единым жили хозяева усадьбы. Художник Исаак Левитан, часто гостивший у Чеховых, облюбовал для себя пригорок в саду, с которого открывались чудесные виды. «Левитанская горка» сохранилась и до наших дней, экскурсоводы обязательно вам ее покажут. Изобразительный фонд музея-усадьбы хранит уникальное собрание графики и живописи. Помимо работ Левитана вы найдете здесь картины Василия Поленова, театральную сценографию Евгения Куманькова, Валерия Левенталя, иллюстрации Кукрыниксов к рукописям Чехова.

За усадебным водоемом находятся здания сельской школы, в которых все помещения воссозданы с максимальной точностью, в соответствии с духом той эпохи. Школа принимала учеников вплоть до 1974 года и музейным достоянием стала не так давно. На сегодняшний день в Мелиховской школе работают экспозиции «Квартира учительницы» и класс «Старая земская школа». В качестве классных комнат выступали простые помещения с незамысловатой обстановкой — столами-партами и досками на стенах. Однако можно лишь представить, насколько бесценным был подобный подарок для крестьянских детей, ведь начальное образование и грамотность в этой среде были большой редкостью.

Особняком в Мелихово стоит музейная коллекция «Редкая книга», которая содержит книги с автографами Антона Павловича. Общая же численность экспонатов усадьбы, непосредственно связанных с писателем, превышает 30 000 единиц и включает письменные принадлежности, подлинные фотографии, одежду.

Образовательные площадки и мероприятия

Одна из главных задач музея-усадьбы «Мелихово» — научно-просветительская деятельность, для ее реализации разработаны специальные проекты для взрослых и детей. Названия площадок говорят сами за себя. Так, международная театральная школа работает со студентами театральных вузов, мастер-классы здесь проводят известные кино- и театральные мэтры.

Музей-усадьба собирает на своей территории и представителей научного сообщества. Регулярно здесь организуют научно-практические конференции для студентов, преподавателей, исследователей творчества Антона Павловича.

Если же вы мечтаете прокатиться по окрестностям на лошадке, для вас в Мелихово работает конно-спортивный клуб. Обучение тонкостям верховой езды проводится два раза в неделю.

pexels.com / Free Nature Stock

А еще музей-заповедник в буквальном смысле не стоит на месте. На базе главной экспозиции «Мелихово» и ее филиала — усадьбы «Лопасня-Зачатьевское» — формируют мобильные выставки, которые украшают торжественные мероприятия в различных городах. К примеру, в начале сентября мелиховские экспозиции дополнили культурно-познавательную программу Дня города в Чехове: в парке работала передвижная биографическая выставка «Чехов. Линия жизни». А с 7 по 13 октября музей примет участие в специальном проекте Академии кинематографического и театрального искусства «Метаморфозы. Фестиваль одного дня». Мероприятие будет проходить на площадках четырех уральских городов — в Перми, Челябинске, Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.

Какие праздники отмечают в чеховской усадьбе?

Главным событием года можно назвать театральный фестиваль «Мелиховская весна». Мероприятие имеет статус международного и собирает представителей многих стран. Стать участником фестиваля почетно, ведь в качестве декораций выступает сама историческая усадьба. «Мелиховская весна» проходит во второй половине мая, когда на территории имения все расцветает, что придает событию незабываемый колорит. Организаторы подходят к созданию сценария творчески, каждый раз стараясь удивить гостей чем-то новым. В 2021 году «Мелиховскую весну» в усадьбе посмотрели более 5000 человек, на площадке выступили театральные коллективы из 5 стран и 13 городов. Фестиваль также проходил на сцене Серпуховского музыкально-драматического театра и в культурно-творческом центре «Дружба» в городе Чехов. В программе фестиваля традиционно представлена нетленная чеховская классика, а также проходят многочисленные премьеры авангардных версий творений писателя. Словом, творческое наследие Антона Павловича живет и развивается, каждое поколение находит в его произведениях что-то свое.

Необычным можно назвать фестиваль «Таксы Чехова», который проводится в имении вот уже 15 лет. Главные герои праздника — обаятельные и милые собаки этой породы. Все дело в том, что у Антона Павловича в усадьбе жили таксы с медицинскими кличками — Бром и Хина, им установлен памятник на территории музея. Желающие посмотреть на выступления такс самых разных пород приезжают в усадьбу со всех концов страны. Здесь для собачек проводят конкурсы и соревнования, хвостатые гости получают лакомства, а их хозяева — дипломы и памятные подарки.

Сотрудники музея не забывают и о традиционных праздничных днях: в Мелихово непременно отмечают такие всенародные праздники, как Рождество, широкая Масленица, Троица, Яблочный Спас.

pexels.com / Dominika Roseclay

Как работает музей-усадьба и как до нее добраться?

Перед тем, как посетить знаменитое место, вы можете прогуляться по музею-усадьбе «Мелихово» виртуально. На сайте музея виртуальный тур по двум школам — Мелиховской и Новоселковской, музею писем А. П. Чехова, главной усадьбе, усадьбе «Лопасня-Зачатьевская». Детали интерьера воссозданы очень точно, так что эффект полного присутствия вам обеспечен. Кажется, что еще минута — и вы почувствуете запах окрашенных деревянных полов в школе, а занавеска на окне зашевелится от ветерка.

Но личного прикосновения к наследию великого писателя не заменит ничто, поэтому приезжайте в музей-усадьбу «Мелихово» с друзьями или с семьей.

Режим работы: со вторника по воскресенье, понедельник — выходной день. Двери усадьбы открыты с 10:00 до 17:00. Также обратите внимание, что в последнюю пятницу каждого месяца в музее проводится санитарная обработка.

Перед тем, как запланировать посещение усадьбы, стоит заранее посмотреть, как добраться в имение из Москвы на общественном и личном транспорте. Путь на автомобиле будет пролегать через населенные пункты Быково, Подольск, Шарапово, Курниково, Васькино. Расстояние от МКАД составит примерно 60 километров, то есть без заторов на дорогах вы сможете добраться до места назначения приблизительно за 40 минут.

Электрички до Чехова отправляются с Курского вокзала, а затем прямо от станции до остановки «Мелихово» ходят маршрутки и автобусы №25. Существует и другой вариант проезда: от станции метро «Лесопарковая» Бутовской линии следует сесть на автобус №365 до станции Чехов, а оттуда до Мелихово ходит уже упомянутый транспорт — автобус или маршрутное такси №25.