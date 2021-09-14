Форум в Киеве продемонстрировал сложившийся на Западе антиукраинский консенсус

Прошедший недавно в Киеве форум YES Brainstorming продемонстрировал сложившийся среди представителей западного истеблишмента антиукраинский консенсус. Попутно европейцы признали, что их политика европеизации Киева не увенчалась успехом, а американцы продемонстрировали, что для них Украина — это лишь временный актив.

К таким выводам пришел обозреватель ФАН, проанализировавший неожиданный для Киева результат форума YES Brainstorming 2021.

Право грозно порыкивать

Летне-осенний политический сезон команды президента Украины, начавшийся организацией невнятного саммита «Крымская платформа» и откровенно провальным визитом Владимира Зеленского в США, вполне логично продолжился неоднозначным по своим результатам форумом YES Brainstorming. Мероприятие, ранее позиционируемое в Киеве как некая точка притяжения всех сторонников антироссийской политики, в сентябре 2021 года превратилось в площадку для жестких пикировок и взаимного непонимания.

Напомним, что YES Brainstorming 2021 проходил в Киеве с 10 по 11 сентября. Организаторами мероприятия стали конференция «Ялтинская европейская стратегия» (Yalta European Strategy — YES) и фонд украинского бизнесмена Виктора Пинчука.

Давайте разберемся, что же на этом мероприятии произошло.

Prt Scr youtube.com / Victor Pinchuk Foundation

Если кратко, то в ходе форума представители США и ЕС признали, что выбранный Киевом в 2014 году политический курс оказался во многом химеричен и попросту нереализуем. Ни в НАТО, ни в ЕС Украину на самом деле никто не ждет. Зеленскому, если тот надеется сохранить хоть какую-то поддержку со стороны Запада, необходимо сдать США и ЕС последние остатки украинской независимости, передав под полный контроль иностранных бенефициаров правоохранительную систему и экономику страны.

На самом деле ничего нового в этих тезисах не было. Их уже неоднократно ранее доводили до сведения Зеленского как западные чиновники разных рангов, так и лично канцлер Германии Ангела Меркель, а также президент США Джо Байден. Однако Владимир Александрович всякий раз в ответ делал вид, что Украина и ее президент существуют в какой-то иной реальности, где Киев ждут в НАТО и ЕС с распростертыми объятиями. Об этом Зеленский говорил не только украинским гражданам, но и представителям Запада.

Мало того, периодически он срывался, начиная требовать (!) от западных собеседников, видевших в Зеленском лишь свою марионетку, разнообразных преференций для страны. Когда это не срабатывало, президент лихо переходил к… политическим интригам, шантажу и угрозам в отношении европейских столиц, и даже Вашингтона.

При всей своей неадекватности такая тактика Зеленского объяснима. Признание ложности нарисованного еще в 2014 году курса, по которому Украина якобы способна попасть в Европу, вызовет неминуемый крах современного политического мифа страны. Тут же ребром встанет вопрос уголовной ответственности представителей украинского политикума за их поддержку госпереворота, развязывания гражданской войны и массовых политических репрессий. Для Зеленского такое признание будет означать политическую смерть.

Понимая возможные последствия своего согласия с аксиомой «в 2014-м Украина свернула не туда», Владимир Александрович предпочитает существовать в собственном виртуальном пространстве, где у «пана Зе» все хорошо, где не существует достроенного «Северного потока — 2», где он даже имеет право грозно порыкивать на своих западных визави.

Однако мировая реальность и украинская виртуальность в последнее время пересекаются все чаще и чаще, что всякий раз оборачивается для Киева весьма болезненными последствиями. Наглядным примером данной тенденции как раз и стал YES Brainstorming 2021.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

О чем на этом форуме говорили представители Запада, мы уже упомянули. А что на том же мероприятии декларировали представители Украины?

Во-первых, пели старую песню про то, что «СП-2» — это оружие России против Европы». С учетом того, что постройка газопровода в обход украинской территории оказалась подстегнута неадекватностью постмайданных властей Украины и велась на деньги европейских инвесторов, представители евроструктур ожидаемо восприняли слова представителей «пана Зе» как какую-то ересь. Что, конечно, сердечности общению украинцев и европейцев на форуме не прибавило. Дальнейший плач о стране, которая вот уже семь лет «воюет» с РФ, но при этом хотела бы за транзит российского газа продолжать получать деньги от «страны, оккупировавшей Крым», искреннего сочувствия у европейцев тоже не вызвал.

Во-вторых, украинцы продолжали проситься в НАТО и ЕС. По этому пункту согласия с западными собеседниками достигнуто тоже не было. Те прекрасно осознавали, что как НАТО, так и ЕС на данный момент переживают системный кризис. Проще говоря, сейчас им проблем и без Украины хватает. Плюс к этому американцы и европейцы вполне понимали, что главным мотивом Киева к вступлению в Альянс и Евросоюз служат не задачи развития, а банальное паразитирование в рамках международных организаций, дополненное стремлением столкнуть США и ЕС с РФ.

Несколько световых лет от ЕС

Вследствие несовпадения на YES Brainstorming 2021 мировой реальности с украинской виртуальностью случился неожиданный для Киева казус. По задумке руководства страны, форум должен был закрепить международный антироссийский консенсус. Вместо этого YES Brainstorming продемонстрировал сложившийся среди представителей западного истеблишмента консенсус антиукраинский!

В максимально доступной форме его озвучила президент Эстонии Керсти Кальюлайд, заявившая министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе, что страна находится на расстоянии нескольких световых лет от выполнения необходимых для вступления в Евросоюз критериев. В качестве обоснования своей точки зрения Кальюлайд упомянула проблемы эстонского бизнеса в Киеве.

«Недавно я узнала о компании, которая приближалась к очень серьезному соглашению на Украине, но к ним пришел адвокат и заявил, что для ускорения заключения договоренностей надо поделиться частью своих акций. Поэтому, когда спрашивают, почему Украина до сих пор не в ЕС, то ответ, на мой взгляд, очевиден», — заявила Кальюлайд.

wikipedia.org / EU2017EE Estonian Presidency / CC BY 2.0

Кулеба обиделся и в ответ объявил, что ему про необходимость реформ уже надоело слушать, что Европа морочит украинцам головы, а на самом деле просто не хочет видеть Украину в своем составе.

Если забыть про «шпильку» от президента Эстонии украинская сторона еще могла, то общение с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд такой возможности назначенцам Зеленского уже не оставило. «Мадам-печеньки-на-Майдане» была не той фигурой, которую в Киеве могли бы проигнорировать.

Нуланд допустила оговорку:

«После нашего ухода из Украины… из Афганистана».

Уже одно это заставило украинцев на форуме нервно заерзать. В выступлении замгоссекретаря США обнаружилось немало неприятных для Киева сюрпризов, в частности Нуланд жестко отчитала украинскую сторону за саботаж взятых на себя обязательств, приведя в пример ситуацию вокруг «Нафтогаза», где «пан Зе» поменял руководителя госкомпании в обход контролируемого американцами наблюдательного совета.

«Изменения правил игры, которые мы видим в последнее время, являются недопустимыми. Украина сумела достичь успеха во внедрении многих реформ. Именно поэтому нас беспокоят атаки на те сферы, которые мы считаем историей успеха Украины», — отчеканила Нуланд.

В общем, американцы дали понять, что насквозь видят неумелое шулерство, которое демонстрирует Зеленский в выполнении выдвигаемых ему Западом требований.

flickr.com / U.S. Embassy Moldova

Кстати, главной нотой, звучавшей в ходе всего форума с западной стороны, было откровенное недоумение, на чем основана уверенность Киева, что США и Европа обязаны ему помогать?

Ответ на этот принципиальный вопрос в ходе форума так и не прозвучал — украинская виртуальность опять спасовала перед мировой реальностью.

На YES Brainstorming 2021 еще прозвучало требование главы Офиса президента Украины Андрея Ермака о предоставлении Киеву Западом письменных гарантий касательно сохранения газового транзита после запуска «СП-2». На фоне устроенной Нуланд украинцам головомойки реприза Ермака выглядела как откровенный разговор в пользу бедных. Глава офиса президента еще так же безрезультатно, в пустоту, потребовал вынести обсуждение «СП-2» на заседание «нормандской четверки» и окончательно сник.

Как говорится, финита ля комедия. Всем спасибо, все свободны.

Огромная мина под легитимностью

Форум YES Brainstorming 2021 доказал, что США и Европе де-факто в 2021 году нечего предложить украинцам, кроме ультиматума «отдайте нам полный контроль над своей страной». Иностранные бенефициары Евромайдана дали понять Киеву, что не собираются выступать гарантами безопасности Украины в ее конфронтации с РФ. Если «пан Зе» решиться устроить в Донбассе какую-нибудь военную авантюру, то расхлебывать ее последствия Владимиру Александровичу придется самому.

Что еще доказал YES Brainstorming 2021? То, что западные державы переместили Украину на задворки своих политических процессов, изолировав ее от большой международной политики. Западный мир интересует в первую очередь собственный кризис, необходимость перестройки ключевых международных и государственных институтов, перезапуск мировой экономики. Здесь Киев смотрится как деструктивный, ненадежный и откровенно неадекватный игрок. Именно поэтому европейцы стали партнерами России в создании торговых и энергетических путей, идущих в обход территории Украины.

Прошедший форум ознаменовал собой окончание цикла отношений, которые Запад выстраивал с Украиной с 2014 года. Европейцы признали, что их политика европеизации Киева не увенчалась успехом. Американцы продемонстрировали, что для них Украина — это временный актив, интересный только с точки зрения эксплуатации ресурсов и давления на Россию. Нуланд вполне ясно дала понять, что Киеву ждать американских инвестиций в ближайшие годы не стоит.

Эти признания — не только очередной признак окончания гегемонии Запада в мире, еще они — указание, что все те перспективы, которые прежде рисовали украинцам США и ЕС, являются несбыточными иллюзиями. Этот факт имеет огромное символическое значение. Ведь на тех самых западных «рисунках» оказался построен современный политический миф Евромайдана и вся политика Украины как «анти-России».

Стало очевидным, что все жизни и территории, потерянные Украиной на пути в Европу, оказались утрачены из-за лжи Запада. Это закладывает огромную мину под легитимность действующего сейчас в стране режима, превращая украинскую государственность в подобие миража.