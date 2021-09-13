Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 сентября 21:47
21:45
Спорт
Виктор Гусев: Фернандес — лучший легионер в истории российского футбола
21:36
Общество
Думали, туристов не будет: москвичи рассказали об отдыхе в Крыму в бархатный сезон
21:26
Общество
Брачный договор: кому нужен, как реагировать, какие риски могут возникнуть
21:22
Весь мир
«Вектор на независимую политику»: как Гвинея и Мали развивают суверенную государственность
21:21
Общество
Самарская школа с пауками в супе уже подвергалась прокурорской проверке
21:17
Общество
Крымчане высмеяли Зеленского, «разрешившего» им голосовать на выборах в Госдуму
21:12
Шоу-бизнес
Наташа Королева содержит стриптизершу, которая окрутила ее сына Архипа
21:10
Общество
Где-то можно брать для себя пример: закрытый показ «Шугалей-3. Возвращение» прошел в Петербурге
21:06
Спорт
Василий Конов занял пост генерального директора агентства «Матч+»
21:05
Армия
Аналитики MW назвали российский Су-30СМ идеальным истребителем для ВВС Белоруссии
Все новости

Певица МакSим резко отреагировала на заявления о ее фейковой болезни

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 20:26
Шоу-бизнес
Певица МакSим резко отреагировала на заявления о ее фейковой болезни
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Москва, 13 сентября. Исполнительница хита «Нежность» Марина Максимова почти два месяца провела в коме. Пока одни переживали за артистку, другие распространяли слухи, что ее болезнь придумали пиарщики.

МакSим дала первое интервью после тяжелой болезни. В YouTube-шоу «Острожно: Собчак» певица рассказала о первых симптомах, экстренной госпитализации и времени, проведенном в медикаментозной коме. Звезда поблагодарила всех, кто переживал и поддерживал ее в этот сложный период. Телеведущая Ксения Собчак поинтересовалась, знает ли МакSим, какое количество слухов ходило, что ее болезнь лишь выдумка пиар-менеджеров.

Подобные заявления в частности делали и коллеги артистки — Данко и Юлия Беретта. Собчак хотела во время интервью зачитать одно из заявлений о фейковом недуге, однако МакSим резко остановила ее рукой.

«Ой, не надо! Я сразу могу сказать, что я принципиально не смотрела ни одного эфира, не читала ни одного комментария. Мне просто передавали пожелания здоровья, которые оставляли фанаты. Потом просто говорили, что кто-то не верит в болезнь», — сказала исполнительница.

Звезда отметила, что за всю ее карьеру у нее никогда не было хейтеров, однако они «наконец-то проявились» в одни из самых сложных периодов ее жизни. МакSим напрямую не стала никого обвинять и резко высказываться в адрес Данко и Юлии Беретты, но дала понять, что на ее имени они отлично пропиарились.

«Если уж говорить о пиаре, то все эти забытые артисты, напомнили о себе... теперь мы читаем, что у них первый концерт за 20 лет!» — отметила МакSим.

В ходе интервью певица несколько раз поблагодарила врачей, которые вернули ее с того света. Все это время артистка была подключена к аппаратам ИВЛ и ЭКМО, поддерживающим жизненно важные функции организма. От многочисленных трубок, с помощью которых МакSим была подключена к аппаратам, у нее остались шрамы и рубцы.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Певица МакSим резко отреагировала на заявления о ее фейковой болезни
здоровье кома певица данко макsим
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru