Певица МакSим резко отреагировала на заявления о ее фейковой болезни

Москва, 13 сентября. Исполнительница хита «Нежность» Марина Максимова почти два месяца провела в коме. Пока одни переживали за артистку, другие распространяли слухи, что ее болезнь придумали пиарщики.

МакSим дала первое интервью после тяжелой болезни. В YouTube-шоу «Острожно: Собчак» певица рассказала о первых симптомах, экстренной госпитализации и времени, проведенном в медикаментозной коме. Звезда поблагодарила всех, кто переживал и поддерживал ее в этот сложный период. Телеведущая Ксения Собчак поинтересовалась, знает ли МакSим, какое количество слухов ходило, что ее болезнь лишь выдумка пиар-менеджеров.

Подобные заявления в частности делали и коллеги артистки — Данко и Юлия Беретта. Собчак хотела во время интервью зачитать одно из заявлений о фейковом недуге, однако МакSим резко остановила ее рукой.

«Ой, не надо! Я сразу могу сказать, что я принципиально не смотрела ни одного эфира, не читала ни одного комментария. Мне просто передавали пожелания здоровья, которые оставляли фанаты. Потом просто говорили, что кто-то не верит в болезнь», — сказала исполнительница.

Звезда отметила, что за всю ее карьеру у нее никогда не было хейтеров, однако они «наконец-то проявились» в одни из самых сложных периодов ее жизни. МакSим напрямую не стала никого обвинять и резко высказываться в адрес Данко и Юлии Беретты, но дала понять, что на ее имени они отлично пропиарились.

«Если уж говорить о пиаре, то все эти забытые артисты, напомнили о себе... теперь мы читаем, что у них первый концерт за 20 лет!» — отметила МакSим.

В ходе интервью певица несколько раз поблагодарила врачей, которые вернули ее с того света. Все это время артистка была подключена к аппаратам ИВЛ и ЭКМО, поддерживающим жизненно важные функции организма. От многочисленных трубок, с помощью которых МакSим была подключена к аппаратам, у нее остались шрамы и рубцы.