Новые реформы образования: как меняется Афганистан при талибах

Министерство высшего образования Афганистана анонсировало внесение изменений в учебную программу.

Как сообщил новый глава ведомства Абдул Баки Хаккани, пересмотр действующих правил и образовательного плана необходим для того, чтобы процесс обучения соответствовал нормам исламского шариата.

Требования к учебному процессу

В своем выступлении Хаккани назвал неприемлемым существование смешанных классов, где юноши и девушки находятся вместе. В крайних случаях нахождение в одной учебной аудитории возможно, однако при условии наличия разделительного занавеса.

Students across Afghanistan have started returning to university for the first time since the Taliban stormed to power, and in some cases females have been separated from their male peers by curtains or boards down the middle of the classroom https://t.co/evBeUMDynp pic.twitter.com/5H9guTycbZ — Reuters (@Reuters) September 7, 2021

Кроме того, обязательным для девушек становится ношение традиционной одежды, закрывающей голову и тело. Их педагогами могут быть только женщины, либо пожилые мужчины.

«Когда закончится подготовка, будет объявлена дата открытия университетов. Это займет меньше недели. Каждый предмет, который противоречит исламским законам, будет удален», — заявил Хаккани.

Некоторые частные образовательные заведения, соответствующие требованиям властей о раздельном обучении, уже открыты. После формирования новых директив им только останется скорректировать свой учебный план.

Global Look Press / Oleksandr Rupeta

Примечательно, что при всей строгости в организации образовательного процесса на территории Афганистана правительство «Талибана»1 (запрещено в РФ) рассчитывает в ближайшее время отладить отправку афганских студентов на учебу за границу, где соблюдение норм шариата не всегда практикуется.

Афганские СМИ со ссылкой на местные источники сообщают, что несмотря на возобновление работы некоторых университетов, сейчас обстановка там складывается не самая лучшая: образовательные заведения практически пусты, поскольку ни студенты, ни преподаватели не хотят туда приходить и с недоверием относятся к требованиям новой власти.

#Women in Afghanistan will be allowed to study in #universities and postgraduate programs but only in gender-segregated classrooms and in #Islamic dress, a senior #Taliban official announced Sunday. https://t.co/eJRHdffYk7 — Paul Brown (@pbrown4348) September 13, 2021

«Талибан» устанавливает правила

Вопреки прежним обещаниям талибов о соблюдении прав женщин, новая власть активно вводит ограничительные меры, в особенности касающиеся представительниц слабого пола.

Несколько дней назад члены радикального движения заявили, что спорт в стране будет прерогативой мужчин. Ограничения коснулись в том числе и сборной по крикету, популярному в Афганистане.

«Я не думаю, что женщинам будет разрешено играть в крикет, потому что в этом нет необходимости. Они могут столкнуться с ситуацией, когда их лицо и тело не будут прикрыты. Ислам не позволяет видеть женщин в таком виде. Сейчас эра медиа, будут фотографии и видео, а затем люди будут их смотреть», — заявил в интервью австралийской телекомпании SBS заместитель главы комиссии талибов по культуре Ахмадулла Васик.

Точно также в интервью афганским СМИ представитель радикалов Сайед Зекрулла Хашми ранее отметил, что в нахождении женщин в составе кабинета министров «нет необходимости». Их участие в государственной работе официально не исключается, однако главная их задача, по его мнению, состоит в том, чтобы «рожать и растить детей».

Prt Scr youtube.com / Reuters

Об отношении талибов к представительницам слабого пола говорит и жесткий разгон демонстраций, организованных в Кабуле. В начале сентября в афганской столице прошло несколько митингов, главная цель которых была в защите прав женщин. Они вышли на улицу с плакатами, где были написаны лозунги «Равенство — справедливость — демократия» и «Мы не те, что были здесь 20 лет назад».

Video: A number of women rights activists and reporters protested for a second day in Kabul on Saturday, and said the protest turned violent as Taliban forces did not allow the protesters to march toward the Presidential Palace. #TOLOnews pic.twitter.com/X2HJpeALvA — TOLOnews (@TOLOnews) September 4, 2021

Для пресечения общественных выступлений талибы применили силу. После этого власти заявили, что любые народные акции должны проводиться по строгому согласованию с МВД.

Затем в столице прошел «альтернативный» женский митинг в поддержку «Талибана» и новых правил половой сегрегации в учебных заведениях. Как сообщили проталибские СМИ, в нем участвовали студентки Кабульского университета. Все они были в традиционных черных одеждах и никабах, а также сопровождались вооруженной охраной. Было ли это мероприятие добровольным — все еще остается вопросом.

Kabul, Afghanistan

Women hold banners and placards during a pro-Taliban rally outside Shaheed Rabbani Education University



Photograph: Aamir Qureshi/AFP/Getty Images pic.twitter.com/khwfLXGe4g — Abdulsatar Bochnak (@AbdulsatarBoch1) September 13, 2021

Новое правительство принялось за работу

В заявлении о формировании нового правительства «Талибан» подчеркивало, что оно является временным, необходимым для того, чтобы государство преодолело кризисный период. Тем самым они оправдали невыполнение своих прежних обещаний о формировании инклюзивного кабинета министров, в который должны войти представители различных регионов и социальных групп, имеющихся в Афганистане, в том числе и женщин.

Талибы заверили, что это обязательство будет выполнено позже, чем формально обезопасили себя от давления со стороны других стран.

Временный кабмин полностью состоит из высокопоставленных членов радикального движения, а срок его работы не обозначен. Руководство «Талибана» заявило, что официальной инаугурации правительства не будет, поскольку оно уже начало работать. Впрочем, в субботу, 11 сентября, боевики подняли свой флаг над президентским дворцом, чем обозначили начало работы новой администрации.

Федеральное агентство новостей /

1 Организация запрещена на территории РФ.