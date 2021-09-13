Анна Фрадкина и Борис Рачковский обсудили возвращение творческой элиты на родину

Годы перестройки и кризиса 90-х отразились на жизнях многих граждан. В те годы массово покидали страну ученые, бизнесмены, художники, артисты и другие специалисты. В последнее десятилетие в Россию возвращаются тысячи эмигрантов. Художник Борис Рачковский, как и многие другие творческие люди, покинул родную страну на продолжительное время и только теперь решил вернуться.

Что заставляет россиян покидать родину? Почему «возвращенцев» становится все больше? Может ли художник успешно творить за пределами своей страны?

Популярная телеведущая, журналист Анна Фрадкина и Борис Рачковский в студии Медиагруппы «Патриот» обсудили возвращение творческой элиты на родину.

Федеральное агентство новостей / Елизавета Мурашева

Художник-пейзажист Рачковский пишет свои произведения в стиле эмоционализма. По его словам, одной из важных доктрин этого течения является то, что автор не должен объяснять, что создает. Важно, чтобы человек почувствовал то, что чувствовал художник.

Борис Рачковский покинул страну в период перестройки, вслед за другими творческими талантами.

«Безусловно, в тот момент, когда уезжало основное количество артистов или художников, у них была некоторая мечта о реализации своих планов где-то за рубежом. Нехватка галерей, трудности с выставками — сложность этого переломного периода послужила катализатором отъезда, моего в том числе», — говорит гость пресс-центра.

Федеральное агентство новостей / Елизавета Мурашева

Сегодня страна находится тоже в довольно сложном периоде: пандемия и ее последствия. Однако почему-то именно сейчас творцы возвращаются в Россию. По мнению художника, толчком к такому развитию событий послужило развитие искусства, но и пандемия сыграла не последнюю роль.

«Катализатором стала пандемия: страны закрыли границы, в выставках стало тяжелее участвовать. А всегда, когда тебе плохо, ты возвращаешься в свой дом, в свою квартиру, к своим близким, чтобы ощутить тепло, поддержку и возможность быть причастным к арт-сообществу, которое находится сейчас в России. Мы все возвращаемся в родную гавань», — отмечает Рачковский.

Сейчас можно наблюдать важный, масштабный геополитический процесс: миграцию, беженцев, изменение лица европейских стран и другие важные события в стране и мире. Однако, по мнению пейзажиста, на творчестве художников это особо не отражается.

«Меня волнует момент, в котором мы находимся, мы все равно реагируем. Любой человек старается реализовать именно себя, какой он есть внутри. Когда я общаюсь с другими художниками и творческими людьми, они все равно пишут работы, это никак не связано с тем, что происходит за окном», — говорит спикер.

Довольно длительное время художник не посещал родные края. За этот период в стране многое изменилось. И теперь, как сказал сам автор картин, ему хочется творить именно здесь.

«Находясь в творческом процессе, хочешь ощущать энергию того места, где ты находишься в данный момент. Мне нравится и хочется быть здесь и творить. Те возможности, которые сейчас открываются для художников в России, очень значительны, по сравнению с тем временем, в котором мы были раньше, в 90-х», — заключил Борис Рачковский.

Ранее художник подробно объяснил феномен парада «возвращенцев». Он уверен, что отъезд человека искусства за границу и его возвращение на родину — естественные процессы в становлении и развитии творца.