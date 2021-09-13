Официальный курс китайского юаня к доллару достиг трехмесячного максимума

Пекин, 13 сентября. Народный банк Китая повысил курс юаня на 69 базисных пунктов, до 6,4497 юаня за доллар, что является максимальным значением с 18 июня текущего года.

Китайская валюта укрепляется третий день подряд. В январе глава денежно-кредитной политики финансового регулятора Сунь Гофэн заявлял, что власти собираются поддерживать стабильный курс юаня «в разумном и сбалансированном диапазоне». При этом в первой половине года денежная единица КНР показал W-образную траекторию.

Юань в прошлом году снижался к доллару на протяжении нескольких месяцев. В конце мая Народный банк вынужден был понизить официальный курс валюты до 7,1316 единиц за доллар — минимум с февраля 2018 года. Однако вскоре юань начал укрепляться к американской валюте на фоне восстановления экономики Китая.

Профессиональный трейдер Артем Звездин ранее призвал инвесторов вкладывать деньги в китайский юань. По его словам, актив сейчас является одним из самых выгодных вложений.