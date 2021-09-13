Десятки депутатов призвали лишить доверия переходное правительство Ливии

Тобрук, 13 сентября. Спикер Палаты представителей Ливии Агила Салех возглавил заседание депутатов для обсуждения ответов переходного Правительства национального единства по растратам с марта по август текущего года. Об этом сообщил пресс-секретарь парламента Абдулла Блехек.

По его словам, участники сессии подробно рассмотрели и изучили речь премьер-министра Абд аль-Хамида Дабибы. Он затронул несколько тем во время выступления в минувший четверг.

По итогам заседания 45 депутатов обратились к Агиле Салеху с просьбой лишить вотума доверия переходное правительство во главе с Дабибой. Одной из причин такого решения стали «централизация власти в Триполи» и параллельное игнорирование политических деятелей востока и юга страны.

Абдулла Блехек добавил, что пожелания парламентариев пойдут на рассмотрение во время следующей сессии Палаты представителей Ливии, запланированной на 20 сентября.

Ранее советник парламента по СМИ Фатхи Марими заявил, что вопрос доверия к переходному правительству стоит довольно остро. Кабмин под руководством премьера Абд аль-Хамида Дабибы до сих пор не выполнил возложенных на него обязанностей по объединению страны.