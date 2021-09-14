Польский гонор Дуды сыграл на руку сторонникам «СП-2» в Германии

Под самый конец своего 16-летнего пребывания у власти канцлер ФРГ Ангела Меркель удостоилась оскорбления от Польши, пишет немецкая Die Welt. Польский президент Анджей Дуда устроил дипломатический скандал, отказавшись встречаться с уходящим политиком во время ее визита в Варшаву. Хотя, как пишет немецкое издание, такая встреча планировалась изначально и была единственно подобающей по протоколу.

Для приема высокого гостя, которого почли за честь проводить из большой политики президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден, Дуда выставил вместо себя премьер-министра Матеуша Моравецкого — фигуру, лишь по названию равную канцлеру ФРГ и на порядок меньшего калибра.

Поводом для демарша Варшавы стала якобы обида, нанесенная ей Берлином пару месяцев назад, когда Моравецкого не пригласили в Германию на правительственные консультации. Но истинная причина, разумеется, лежит глубже. Она кроется в глубочайшем кризисе отношений между ФРГ и Польшей, последней каплей в котором стало завершение строительства «Северного потока — 2».

Отношения двух стран, которых и без того никто не назвал бы друзьями, начали портиться еще в 2015 году, с приходом к власти в Польше консервативной партии «Право и справедливость», «поднявшейся» в том числе на неприятии миграционной политики ФРГ и ЕС. Но стремительному ухудшению отношений способствовал именно «СП-2»: этот газопровод не просто обошел Польшу, но даже не затронул ее территориальные воды и исключительную экономическую зону.

ФБА «Экономика сегодня» /

В полном соответствии со своим необъявленным статусом «верного вассала США в Европе» Варшава все эти годы пыталась, как могла, тормозить строительство газопровода. В ход шли то апелляции к «делу Скрипалей», то крокодиловы слезы по «обреченной на дестабилизацию» Украине — но Берлин оставался непреклонным.

По иронии судьбы «СП-2» был завершен буквально за сутки до визита Меркель в Варшаву — тут уж поляки не выдержали. И ладно бы дело ограничилось лишь причитаниями отставного премьер-министра Польши Дональда Туска с его шарманкой про «германский эгоизм». Но нет — в роли главного скандалиста выступил сам действующий президент!

Правда, у Дуды не хватило духу, чтобы отказать гостье в приеме, оставаясь в столице, и он трусливо «сбежал» на мероприятия в Катовице. Даже не подумав, что своим оскорблением преподносит Меркель, а заодно и России, пусть скромный, но весьма подходящий по времени подарок.

bundeskanzlerin.de / Bundeskanzlerin

Не секрет, что после ухода канцлера из большой политики ее политические оппоненты в ФРГ усилят нападки на «СП-2» с целью пересмотреть отношение официального Берлина к поставкам газа из России. Теперь же, после оскорбления Дуды, нанесенного Меркель, а значит, и всей Германии, новым властям этой страны будет куда труднее найти консенсус с Польшей по вопросу «СП-2». Да и по всем прочим вопросам, и без того раскалывающим ЕС, — от миграционного кризиса и новых волн коронавирусных ограничений до «маршей толерантности» и отношения к церкви.

Так печально известный «польский гонор» в очередной раз осложнил Варшаве жизнь, оставив преемнику Меркель испорченные отношения с главным противником «СП-2» в Европе.