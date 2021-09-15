От решетки до сцены: топ-5 российских знаменитостей, которые сидели в тюрьме

Не все знаменитости, которых показывают по телевизору, чисты перед законом. Некоторые из них успели побывать в местах заключения. Многие доказали, что после отбывания наказания можно вернуться к нормальной жизни и стать успешным артистом.

ФАН собрал топ-5 российских знаменитостей, которые когда-то были судимы.

Игорь Петренко

Российский актер Игорь Петренко признался, что был судим за соучастие в убийстве и отсидел 2,5 года в тюрьме. В 1992 году будущему артисту не было и 18 лет, когда его арестовали за соучастие в убийстве. Около года он провел в следственном изоляторе «Матросская тишина», год и восемь месяцев — в психиатрической лечебнице, после чего был отпущен на свободу до суда. Несовершеннолетний будущий актер пошел на стрелку, чтобы поддержать своего друга, который задолжал крупную сумму и решил расправиться с «кредитором».

Global Look Press / Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Владимир Долинский

Заслуженный артист России Владимир Долинский в 1973 году был осужден на пять лет лишения свободы за операции с валютой. Актер признался, что решился на преступление ради второй жены, которой хотел обеспечить красивую и богатую жизнь.

Свой срок актер отбыл в Кирово-Чепецкой колонии и был освобожден досрочно в 1977 году. После этого Долинский смог вернуться к профессии, а также обрел счастье в личной жизни.

Global Look Press / Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Михаил Казаков

Михаил Казаков, сыгравший роль Полежайкина в сериале «Папины дочки», в 2005 году пропал с экранов. Тогда в возрасте 17 лет он заступился за одноклассницу и с целью самообороны нанес обидчику несколько ножевых ранений, от которых молодой человек скончался. Актер отправился отбывать наказание на один год в исправительную колонию, а после освобождения вновь занялся актерской деятельностью.

instagram.com / @kazakovfly

Спартак Мишулин

Звезда «Белого солнца пустыни» Спартак Мишулин в 1940 году занимался в театральном кружке. Однажды перед премьерой спектакля он решил позаимствовать лампочки на соседнем предприятии, чтобы лучше осветить сцену. За выкручиванием лампочек его и поймали, а после при обыске у актера нашли книжку с пьесой, вынесенную из читального зала библиотеки, и портрет вождя революции Ленина, на котором были написаны реплики спектакля. Его обвинили в краже с целью сбыта и дали три года колонии.

Global Look Press / Ekaterina Tsvetkova

Михаил Ефремов

8 сентября 2020 года Пресненский районный суд Москвы признал актера Михаила Ефремова виновным в смертельной аварии в центре столицы. Его приговорили к восьми годам колонии общего режима. ДТП произошло на Садовом кольце, в результате него погиб человек. В момент аварии Ефремов сам управлял автомобилем, находясь при этом в состоянии алкогольного опьянения.

Агентство городских новостей Москва / Игорь Иванко

Ранее ФАН собрал топ-5 российских актрис, ставших жертвами харассмента. Актриса Екатерина Волкова в одном из интервью призналась, что лично сталкивалась с домогательствами и считает такое поведение мужчин недопустимым.