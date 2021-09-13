Разрушение французских неоколониальных амбиций на Черном континенте произошло из-за недальновидной и грабительской политики бывшей метрополии. Шантаж, подлоги, покушения и прочие преступления не остались без ответной реакции со стороны африканцев.

По всему континенту проходят демонстрации против Пятой республики. Люди требуют европейцев покинуть материк и не вмешиваться в дела суверенных государств. В нескольких странах терпение граждан иссякло, и молодое поколение военнослужащих попросту забрало власть у марионеток Парижа.

О том, какие меры предприняли в Гвинее для защиты мирного населения — в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

Всеобщее порицание

Политика Пятой республики вызывает много вопросов. Например, непонятно, как европейское государство опустилось до варварских методов работы в странах Африки.

Со времен эпохи колониализма прошло больше 50 лет, а Париж до сих пор опирается на стратегию, давно утратившую актуальность. Разумеется, подобный расклад породил волну недовольства среди африканского населения.

Военно-политический эксперт Алексей Леонков считает, что Франция потеряла авторитет на материке:

«Африка — территория раздора между европейскими государствами, США, Китаем и Россией. Они пытаются поделить влияние на континенте. На материке остаются страны, которые имеют давние колониальные связи, зависимость от Франции. Основные игроки, соответственно — французы. Но последнее время наблюдается заметное снижение влияния неоколониализма».

Global Look Press / © Sadak Souici / Keystone Press Agency

Кроме того, эксперт отметил, что лидеры Африки расположены к сотрудничеству с Россией:

«Мы, как вы помните, организовывали встречу со всеми представителями африканских стран. Они были едины во мнении и просили у России помощи в освобождении от колониального наследия. То, что, Москва помогает — это хорошо. Мы повсеместно завоевываем признание Африки. Французы недовольны потерей влияния и пытаются любыми способами удержать его».

В попытках восстановить утраченные позиции Париж не гнушается ничем. Но даже излюбленный инструмент продвижения собственных ставленников и наймитов в правительственные круги местных государств потеряли эффективность.

Горячая линия Конакри

Государственный переворот, организованный полковником Мамади Думбуйя, стал своеобразной точкой кипения. Военный устал наблюдать, как его народ живет в нищете, когда безмерное количество богатств покидают страну. Альфа Конде, свергнутый президент, в своей политике руководствовался исключительно указами кукловода — Франции.

Думбуйя заявил, что все происходящие события призваны улучшить жизнь населения и вернуть то, что принадлежит ему по праву. Особое внимание полковник уделил обеспечению безопасности граждан Гвинеи.

Федеральное агентство новостей / Абубакар Сидик

Новое правительство заявило об экстренном открытии горячей линии по номеру «100», куда рядовые граждане смогут бесплатно позвонить с любого сотового оператора и сообщить о злоупотреблениях со стороны правоохранительных органов и приверженцев профранцузского режима.

«Защита мирного населения играет стратегическую роль. В большинстве африканских стран во главе стояли марионеточные правители, которые отрабатывали интересы транснациональных компаний и европейского правительства. При этом люди живут в нищете, пока их национальное богатство уходит за рубеж. Любые попытки бастовать оборачивались тем, что в регионе появлялись новые террористы, которые держали население в страхе. Эта цепочка бесконечного насилия продолжалась длительное время. Африка давно могла развиться и выйти из списка стран третьего мира, занять достойное положение среди прочих государств, если бы не присутствие Франции, ее ставленников и бесконтрольной кражи ресурсов», — заключил Леонков.

Патриотичная власть манипуляциям Франции предпочла путь развития и независимости. Остается надеяться, что государства, по-прежнему угнетаемые неоколониалистами, извлекут урок из произошедших в Гвинее событий.

Рассвет Африки

Несмотря на многочисленные трудности, африканцы показывают невиданное стремление к лучшей жизни. Страны Черного континента выбирают вектор дальнейшего развития, не учитывая потребностей бывшей метрополии.

Париж, безусловно, предпринимает попытки повлиять на судьбу Африки. Но его старания заранее обречены на провал. Репутация Франции не позволяет даже предположить, что очередная затея Пятой республики несет благое начинание.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Все это вызывает в Елисейском дворце ужас, но вместо работы над ошибками его представители вновь и вновь спотыкаются на ровном месте, строя из себя рабовладельцев XXI века.