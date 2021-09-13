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Автор комедии «Горько!» Жора Крыжовников снимет сериал по мотивам романа Достоевского

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 20:07
Шоу-бизнес
Автор комедии «Горько!» Жора Крыжовников снимет сериал по мотивам романа Достоевского
Pr Scr youtube.com  /  Юзефович

Москва, 13 сентября. Режиссер Жора Крыжовников, снявший комедии «Горько!» и «Самый лучший день», взялся за экранизацию романа Федора Достоевского «Преступление и наказание».

Сериал по мотивам произведения Достоевского будет состоять из восьми эпизодов. Сюжет «Преступления и наказания» Жора Крыжовников хочет перенести в 90-е. Как объяснил режиссер, этот период после распада СССР особенно ярко раскроет тему, которая поднимется в романе.

«Время 1992 года, когда рухнул Советский Союз, остановилось все, что могло остановиться, люди остались наедине с собой, без ощущения будущего», — пояснили задумку автора «Горько!» в пресс-службе компании «Водород».

Крыжовников считает, что невольно «прикасался» к Достоевскому в короткометражке «Нечаянно», где веселое празднество Нового Года нарушает непреднамеренное убийство.

«Моя короткометражка «Нечаянно» - это Раскольников без идеологии <...> В этом смысле я, пусть и в пародийном ключе, но к Федору Михайловичу «прикасался», ставил его в институте, всегда любил», — рассказал постановщик.

Съемки сериала по мотивам «Преступления и наказания» начнутся в следующем году. Продюсер студии «Водород» Александр Андрющенко уверен в успехе проекта, сообщает телеканал «360». По его словам, Жора Крыжовников сможет привнести в классический сюжет изюминку, которая не оторвет зрителей от экранов.

Ранее сообщалось, что сервис Netflix заказал второй сериал российского производства. Главная роль досталась звезде отечественного кино Александру Петрову. Подробностей о проекте пока немного. Инсайдеры уверяют, что по сюжету Петров ставит в тюрьме спектакль с заключенными.

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кино фильмы сериал Преступление и наказание крыжовников
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