Избирательная комиссия и Минобразования Ливии подписали соглашение о сотрудничестве

Триполи, 13 сентября. Высшая избирательная комиссия и Министерство образования Ливии подписали меморандум о взаимопонимании. Документ утвержден в рамках совместных усилий по повышению уровня готовности к президентским и парламентским выборам, запланированным на 24 декабря.

В пресс-службе ведомства говорится, что в соглашении из десяти пунктов подробно описан механизм активизации партнерства между профильными комитетами. В частности, речь идет об использовании учебных заведений в качестве участков для голосования, организации кадров, целевой подготовки учителей и их работы.

«В меморандуме также изложены юридические детали совместных рабочих отношений, участия в программах миссии ООН для сотрудников избирательных центров, а также другие вопросы, касающиеся процедур в день выборов и обязанностей сторон по обеспечению успеха этого процесса», — говорится в заявлении.

Глава ВИК Имад ас-Саих продолжает активно готовиться к плебисциту. Накануне он получил разработанный юридическим комитетом и ратифицированный Палатой представителей закон о выборах главы Ливии. Согласно документу, президента североафриканского государства впервые изберут путем прямого голосования.