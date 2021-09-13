Художник Рачковский рассказал о влиянии политики на творчество

Санкт-Петербург, 13 сентября. Геополитический процесс и политические события в мире не влияют на творчество, заявил художник Борис Рачковский.

В студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» прошел эфир, посвященный эмигрантам, которые покинули Россию в 90-х. Художник Борис Рачковский уехал из РФ на продолжительное время, но сейчас вернулся. Он рассказал, как различные события в мире, например, вопросы миграции и беженцев влияют на творчество, и может ли художник оставаться в стороне от происходящих процессов.

«Я не скажу ничего нового в этом контексте. Существует момент творчества, что влияет? Я не знаю. Почему пишет человек? Не могу сказать, но меня волнует тот момент, что в той среде, в которой мы находимся, мы все равно реагируем как люди», — сказал Борис Рачковский.

По его словам, любой человек старается реализовать себя таким, какой он есть.

«Когда я общаюсь с другими художниками и творческими людьми, они все равно пишут работы, и это никак не связано с тем, что происходит за окном. Я могу ошибаться, но мне так кажется», — заключил художник.

Ранее Рачковский рассказал о своих чувствах после возвращения в Россию. Он поделился, что рад находиться в РФ. Как передавала НСН, интересная ярмарка молодого современного искусства blazar прошла в Москве. Мероприятие прошло в концепции «супермaркетa», где посетитель мог приобрести любую рaботу, отскaнировaв QR-код.