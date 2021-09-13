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Критик Соседов объяснил, почему любимый сценограф Пугачевой оказался в хосписе
Шоу-бизнес
Критик Соседов объяснил, почему любимый сценограф Пугачевой оказался в хосписе
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov/Russian Look

Москва, 13 сентября. Критик Сергей Соседов раскрыл подробности жизни продюсера и художника Бориса Краснова, умершего в начале сентября. Любимый сценограф Аллы Пугачевой лежал перед смертью в хосписе.

По словам Соседова, у Бориса Краснова не работало 80% мозга. К тому же у него была парализована вся правая сторона. Критик был удивлен, что сценограф в конце жизни оказался в хосписе.

«Видимо, были такие отношения с родственниками. Он не хотел быть обузой сыну и дочери», — заявил Соседов в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ.

Он познакомился с Красновым в 1991 году. Тогда отношения у критика и сценографа были исключительно рабочие. Близких отношений с представителями эстрады, с Красновым в том числе, Соседов не заводил. Он старался всех держать на расстоянии, чтобы писать о них, то, что хочет. Критик поделился с гостями и зрителями шоу воспоминания о Краснове, который тяжело заболел, пишет Teleprogramma.pro.

«Когда он оказался на каталке, то очень сожалел о случившемся. Ему было неудобно перед людьми. Он стеснялся и переживал. Помощи он особо и не принимал. Голова у него прекрасно работала. Он не хотел, чтобы говорили о его болезни», — добавил Соседов.

В начале года у сценографа диагностировали пневмонию, а летом его поразил инсульт. Бориса Краснова не стало 7 сентября.

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