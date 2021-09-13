Оператора Tele2 обязали снизить тарифы

Москва, 13 сентября. Компания Tele2 была признана нарушившей антимонопольное законодательство РФ.

Повышение тарифов в рамках политики организации Tele2 стало нарушением текущего антимонопольного законодательства страны, указывают в Федеральной антимонопольной службе. По этой причине оператора связи обязали уменьшить плату по тарифам. Об этом сообщается в публикации ведомства на официальном сайте.

Регулятор сегодня окончил рассмотрение дела в отношении ООО «Т2 Мобайл». По результатам расследования Tele2 был признан нарушителем актуальных для сегмента законов.

Пресс-служба ФАС отмечает, что Tele2 необходимо возвратить уровень тарифов к базе, которая функционировала до применения ценовых корректировок. Обновление цен на тарифы оператора было осуществлено в январе этого года. Тогда компания повысила стоимость связи для 12 млн абонентов примерно на 13%.