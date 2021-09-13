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Российский теннисист Медведев получил 2,5 миллиона долларов за победу на US Open
Спорт
Российский теннисист Медведев получил 2,5 миллиона долларов за победу на US Open
commons.wikimedia.org  /  CORNUT / CC BY-SA 4.0

Нью-Йорк, 13 сентября. Вторая ракетка мира Даниил Медведев, ставший победителем Открытого чемпионата США по теннису, заработал 2,5 миллиона долларов.

Россиянин Даниил Медведев минувшей ночью впервые в карьере выиграл турнира «Большого шлема», победив в финале Открытого чемпионата США именитого сербского теннисиста Новака Джоковича. Финальная встреча, продолжавшаяся 2 часа 17 минут, закончилась победой второй ракетки мира со счетом 6:4, 6:4, 6:4. За это время россиянин совершил 16 эйсов и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. За победу на US Open Медведев заработал 2,5 миллиона долларов. Лидер рейтинга ATP получил в два раза меньше. Чеки финалистам US Open вручили во время церемонии награждения.

Ранее президент России Владимир Путин обратился к Медведеву после победы на US Open. Текст его поздравления опубликовала пресс-служба Кремля.

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