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Двух человек убили в перестрелке на севере Гватемалы

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 19:58
Весь мир
Двух человек убили в перестрелке на севере Гватемалы
twitter.com  /  @bomberosmuni

Гватемала, 13 сентября. Двое погибли и семеро пострадали в результате стрельбы на севере столицы Гватемалы. Об этом сообщила Служба муниципальных пожарных.

Перестрелка была зафиксирована ночью 12 сентября на севере Гватемалы, а именно в одном из ресторанов столицы. Причины и детали вооруженного столкновения не уточняются, однако пожарные подтвердили гибель мужчины и женщины. Еще семь человек, получивших ранения, были перевезены в столичную больницу Сан-Хуан-де-Дьос. По информации спасательных служб, свидетели слышали многочисленные звуки выстрелов из ресторана.

По официальным данным, в первые восемь месяцев 2021 года был зарегистрирован рост количества убийств на 7,19% по сравнению с тем же периодом в 2020 году.

Согласно последнему докладу Национального института судебной медицины (INACIF), между январем и августом в центральноамериканской стране были убиты 2,5 тыс. человек, в большинстве случаев было применено огнестрельное оружие. В прошлом году за это время было зафиксировано 2,4 тыс. жертв. Гватемала является одной из 15 самых опасных стран мира. Только за последние десять лет в государстве произошло 60 тысяч убийств.

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