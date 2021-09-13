Двух человек убили в перестрелке на севере Гватемалы

Гватемала, 13 сентября. Двое погибли и семеро пострадали в результате стрельбы на севере столицы Гватемалы. Об этом сообщила Служба муниципальных пожарных.

#CBMinforma #IncidenteArmado#Preliminar



Manzana 19 de la Col. Maya Zona 18



Varias unidades de @bomberosmuni son destacadas al lugar, debido a que reportan múltiples detonaciones de arma de fuego. Trasladando a siete personas heridas al @HospigenGT pic.twitter.com/LOYzG6O7sh — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) September 12, 2021

Перестрелка была зафиксирована ночью 12 сентября на севере Гватемалы, а именно в одном из ресторанов столицы. Причины и детали вооруженного столкновения не уточняются, однако пожарные подтвердили гибель мужчины и женщины. Еще семь человек, получивших ранения, были перевезены в столичную больницу Сан-Хуан-де-Дьос. По информации спасательных служб, свидетели слышали многочисленные звуки выстрелов из ресторана.

#CBMinforma #IncidenteArmado#Ampliación



Manzana 19 de la Col. Maya Zona 18



Personal de @bomberosmuni trasladó a 7 personas heridas por proyectil de arma de fuego a la emergencia del @HospigenGT pic.twitter.com/la2QBBlYcz — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) September 12, 2021

По официальным данным, в первые восемь месяцев 2021 года был зарегистрирован рост количества убийств на 7,19% по сравнению с тем же периодом в 2020 году.

Согласно последнему докладу Национального института судебной медицины (INACIF), между январем и августом в центральноамериканской стране были убиты 2,5 тыс. человек, в большинстве случаев было применено огнестрельное оружие. В прошлом году за это время было зафиксировано 2,4 тыс. жертв. Гватемала является одной из 15 самых опасных стран мира. Только за последние десять лет в государстве произошло 60 тысяч убийств.