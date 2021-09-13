Виктор Гусев: Фернандес — лучший легионер в истории российского футбола

Травмы не позволяют Марио Фернандесу совмещать игру в ЦСКА с выступлениями за сборную России. Об этом в беседе с ФАН заявил спортивный комментатор Виктор Гусев.

13 сентября пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила, что Марио Фернандес больше не будет выступать за национальную команду. Основным мотивом завершить выступления за сборную 30-летний защитник назвал желание сосредоточиться на клубной карьере, о чем предварительно проинформировал тренерский штаб сборной и РФС. Фернандес отметил, что с каждым разом становится все сложнее «выступать на два фронта» и восстанавливаться.

«На мой взгляд, Марио Фернандес — лучший легионер вообще за всю историю нашего футбола. Завершил карьеру в сборной, видимо, потому что хочет максимально долго поиграть в футбол, а травмы не позволяют ему совмещать клуб со сборной. Это становится опасным. Тем более при довольно напряженном графике сборной в ближайшие месяцы. Приехал на сборы, видимо, надеясь, что все же сможет, учитывая, что ЦСКА не занят в еврокубках. Он почти сразу травмировался, и это, думаю, стало точкой при принятии решения. В принципе 31 год — рано, но есть разные случаи, все индивидуально. К тому же он не завершает карьеру, ведь речь идет только о сборной», — отметил комментатор.

Агентство городских новостей Москва / Софья Сандурская

Также Гусев рассказал, кто может претендовать на позицию бразильца в сборной.

«Первый вариант замены очевиден — это Вячеслав Караваев из "Зенита"», — признался он.

Ранее экс-тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал решение защитника Марио Фернандеса завершить карьеру в национальной команде в 30 лет. Он поблагодарил бразильца за профессионализм и отметил, что защитник приносил «огромную» пользу национальной команде.