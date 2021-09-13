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Рачковский рассказал о широких возможностях для художников в России

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 20:09
Общество
Рачковский рассказал о широких возможностях для художников в России
Федеральное агентство новостей  /  Елизавета Мурашева

Санкт-Петербург, 13 сентября. Художник Борис Рачковский рассказал о своих чувствах после возвращения в Россию. Он принял участие в пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Эфир провела журналист Анна Фрадкина. Она поговорила с Рачковским, который прожил много лет за границей и недавно вернулся на родину.

Журналист Федерального агентства новостей поинтересовался у художника, что его удивило в первую очередь после многолетнего отсутствия дома.

«Ничего такого острого я не почувствовал, потому что, находясь в творческом процессе, хочешь ощущать энергию того места, где ты находишься в данный момент», — признался артист.

Он добавил, что рад находиться в России. Сейчас его творчество связано с этой страной.

«Мне нравится и хочется быть здесь, и творить здесь», — заявил Рачковский.

Рачковский рассказал о широких возможностях для художников в России
Федеральное агентство новостей  / Елизавета Мурашева

Художник обратил внимание, что сегодня в РФ перед его коллегами открыто множество дверей.

«Те возможности, которые сейчас открываются для художников в России, они очень значительны», — подчеркнул гость эфира.

В стране появляется все больше шансов для молодых талантов реализовать себя, сказал артист. Россия сейчас становится терпимее к новым направлениям искусства.

Недавно художник-мультипликатор Гарри Бардин отметил 80-летие, передает НСН. Сейчас он работает над фильмом «Ave Maria».

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