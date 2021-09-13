Бывший юрист ФБК Соболь после Стамбула отправилась в Вильнюс

Вильнюс, 13 сентября. Фигурант «санитарного дела» Любовь Соболь находится в литовской столице. Свои последние эфиры на YouTube она ведет из студии в Вильнюсе.

Об этом сообщили журналисты телеканала Russia Today со ссылкой на источник, близкий к «Фонду борьбы с коррупцией»1 (ФБК1 — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России).

Кроме того, в Вильнюсе в настоящее время находится и сотрудник фонда Георгий Албуров. В прибалтийской республике они намерены продолжить работать над передачами для YouTube-каналов. Деятельность последних была ограничена после признания ФБК экстремистским объединением.

Ранее бывшему юристу фонда Соболь было назначено наказание в виде полутора лет ограничения свободы. Воспользовавшись отсутствием домашнего ареста, в августе фигурант «санитарного дела» отправилась в Стамбул. После Любовь Соболь прибыла в Вильнюс.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.